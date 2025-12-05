Forbes Digital підписка
На Черниговщине 90% абонентов без света из-за аварии в сети

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В 14:12 из-за масштабной аварии в электросети Черниговской области без электроснабжения остались 90% абонентов. Об этом сообщает АО «Черниговоблэнерго» 5 декабря.

Детали

  • «Просим сохранять спокойствие и терпение. Наши энергетики уже работают над восстановлением», – указано в сообщении.

Контекст

С начала октября Россия возобновила масштабные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Самая сложная ситуация наблюдается на севере страны – в Черниговской и Сумской областях.

Оба региона постоянно страдают из-за регулярных обстрелов, что приводит к непредсказуемым и длительным аварийным отключениям. В то же время на других территориях страны действуют графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей. Какие еще области находятся в зоне риска – читайте в материале Forbes Ukraine.

