О 14:12 через масштабну аварію в електромережі Чернігівської області без електропостачання залишилися 90% абонентів. Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго» 5 грудня.
Деталі
- «Просимо зберігати спокій та терпіння. Наші енергетики вже працюють над відновленням», – зазначено в повідомленні.
Контекст
З початку жовтня Росія відновила масштабні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Найскладніша ситуація спостерігається на півночі країни – у Чернігівській та Сумській областях.
Обидва регіони постійно страждають через регулярні обстріли, що призводить до непередбачуваних і тривалих аварійних відключень. Водночас на інших територіях країни діють графіки погодинних відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів. Які ще області перебувають у зоні ризику – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
