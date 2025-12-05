О 14:12 через масштабну аварію в електромережі Чернігівської області без електропостачання залишилися 90% абонентів. Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго» 5 грудня.

Деталі

«Просимо зберігати спокій та терпіння. Наші енергетики вже працюють над відновленням», – зазначено в повідомленні.

Контекст

З початку жовтня Росія відновила масштабні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Найскладніша ситуація спостерігається на півночі країни – у Чернігівській та Сумській областях.

Обидва регіони постійно страждають через регулярні обстріли, що призводить до непередбачуваних і тривалих аварійних відключень. Водночас на інших територіях країни діють графіки погодинних відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів. Які ще області перебувають у зоні ризику – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.