Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Во Львовской области строят индустриальный парк с инвестициями в $11,3 млн. Чем он будет заниматься

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет министров 29 октября внес в реестр индустриальный парк «Феникс – Долина инноваций» в Дрогобыче Львовской области. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики. Общий объем инвестиций в проект – 474,3 млн грн ($11,3 млн).

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • На участке промысловых земель площадью 11,12 га предусмотрено размещение производств строительных материалов и древесины, бытовой техники, машин и оборудования для АПК, деревообработки, химической промышленности, альтернативной энергетики и смежных отраслей.
  • «Парк создаст до 500 новых рабочих мест, будет стимулировать развитие перерабатывающей промышленности, повысит инвестиционную привлекательность Львовщины и откроет новые экспортные возможности для украинской продукции», – отметили в министерстве.
  • Общий объем инвестиций в проект – 474,3 млн грн: 200 млн грн – кредиты, 155 млн грн – средства потенциальных участников, 60 млн грн – государственная поддержка, 59,3 млн грн – вклад инициатора.
  • Инициатором создания парка является ООО «Феникс – Долина инноваций», принадлежащее днепровскому бизнесмену Александру Редьке, руководителю группы компаний Phoenix.

Контекст

На 1 октября 2025 года в Украине зарегистрировано 106 индустриальных парков, из которых 17 расположены во Львовской области. Доля перерабатывающей промышленности в ВВП страны составляет 10,3% по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В Министерстве экономики прогнозируют удвоение этого показателя за следующие 10 лет благодаря развитию индустриальных парков.

Один гектар индустриального парка генерирует до 50 рабочих мест, отмечают в Минэкономики. Каждая гривня государственных инвестиций в такие парки привлекает 5–6 грн частного капитала. Кроме того, один доллар частных инвестиций обеспечивает $19 налогов и сборов в течение пяти лет. Подробнее о причинах такого эффекта и перспективах отрасли – в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні