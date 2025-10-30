Кабинет министров 29 октября внес в реестр индустриальный парк «Феникс – Долина инноваций» в Дрогобыче Львовской области. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики. Общий объем инвестиций в проект – 474,3 млн грн ($11,3 млн).

Подробности

На участке промысловых земель площадью 11,12 га предусмотрено размещение производств строительных материалов и древесины, бытовой техники, машин и оборудования для АПК, деревообработки, химической промышленности, альтернативной энергетики и смежных отраслей.

«Парк создаст до 500 новых рабочих мест, будет стимулировать развитие перерабатывающей промышленности, повысит инвестиционную привлекательность Львовщины и откроет новые экспортные возможности для украинской продукции», – отметили в министерстве.

Общий объем инвестиций в проект – 474,3 млн грн: 200 млн грн – кредиты, 155 млн грн – средства потенциальных участников, 60 млн грн – государственная поддержка, 59,3 млн грн – вклад инициатора.

Инициатором создания парка является ООО «Феникс – Долина инноваций», принадлежащее днепровскому бизнесмену Александру Редьке, руководителю группы компаний Phoenix.

Контекст

На 1 октября 2025 года в Украине зарегистрировано 106 индустриальных парков, из которых 17 расположены во Львовской области. Доля перерабатывающей промышленности в ВВП страны составляет 10,3% по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В Министерстве экономики прогнозируют удвоение этого показателя за следующие 10 лет благодаря развитию индустриальных парков.

Один гектар индустриального парка генерирует до 50 рабочих мест, отмечают в Минэкономики. Каждая гривня государственных инвестиций в такие парки привлекает 5–6 грн частного капитала. Кроме того, один доллар частных инвестиций обеспечивает $19 налогов и сборов в течение пяти лет. Подробнее о причинах такого эффекта и перспективах отрасли – в материале Forbes Ukraine.