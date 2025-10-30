Кабінет міністрів 29 жовтня вніс до реєстру індустріальний парк «Фенікс – Долина інновацій» у Дрогобичі Львівської області. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки. Загальний обсяг інвестицій у проєкт – 474,3 млн грн ($11,3 млн).

Деталі

На ділянці промислових земель площею 11,12 га передбачено розміщення виробництв будівельних матеріалів і деревини, побутової техніки, машин та обладнання для АПК, деревообробки, хімічної промисловості, альтернативної енергетики й суміжних галузей.

«Парк створить до 500 нових робочих місць, стимулюватиме розвиток переробної промисловості, підвищить інвестиційну привабливість Львівщини та відкриє нові експортні можливості для української продукції», – зазначили в міністерстві.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт – 474,3 млн грн: 200 млн грн – кредити, 155 млн грн – кошти потенційних учасників, 60 млн грн – державна підтримка, 59,3 млн грн – внесок ініціатора.

Ініціатором створення парку є ТОВ «Фенікс – Долина інновацій», що належить дніпровському бізнесмену Олександру Редьці, керівнику групи компаній Phoenix.

Контекст

На 1 жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 106 індустріальних парків, з яких 17 розташовані у Львівській області. Частка переробної промисловості у ВВП країни сягає 10,3% за даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У Міністерстві економіки прогнозують подвоєння цього показника за наступні 10 років завдяки розвитку індустріальних парків.

Один гектар індустріального парку генерує до 50 нових робочих місць, зазначають у Мінекономіки. Кожна гривня державних інвестицій у такі парки приваблює 5–6 грн приватного капіталу. Крім того, один долар приватних інвестицій забезпечує $19 податків і зборів протягом п’яти років. Детальніше про причини такого ефекту та перспективи галузі – у матеріалі Forbes Ukraine.