Кабинет Министров включил индустриальный парк «Азортех», расположенный в городе Андрушевка Житомирской области, в Реестр индустриальных парков. Общий объем инвестиций в развитие парка оценивается в 838,8 млн грн (примерно $20,5 млн), сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Подробности
- «Азортех» стал 106-м индустриальным парком в реестре. Запуск парка будет способствовать созданию более 520 рабочих мест.
- Парк «Азортех» создан на 30 лет на участке площадью 21,8 га. На его территории планируется размещение предприятий, которые будут специализироваться на производстве биоэтанола, кормов, крахмала, крахмальных продуктов, продукции мукомольно-крупяной промышленности и других перерабатывающих отраслей.
- Компания-инициатор проекта, ООО «АЗОР-ЛТД», планирует инвестировать $6,1 млн собственных средств и привлечь дополнительные внешние инвестиции.
Контекст
В январе 2025 года в Украине зарегистрирован 100-й индустриальный парк, что явилось важным этапом для экономики страны. По данным Министерства экономики, в 2024-м в Украине заработал 31 индустриальный парк – это рекордное количество, достигнутое во время войны. Для сравнения, в 2022 году в реестр добавили восемь парков, а в 2023-м – 13.
По состоянию на март 2025 года доля перерабатывающей промышленности в ВВП Украины составляет 10,3%, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В Министерстве экономики прогнозируют, что благодаря развитию индустриальных парков Украина может удвоить этот показатель в течение следующих десяти лет.
По оценкам Минэкономики, каждый гектар индустриального парка создает до 50 новых рабочих мест. Одна гривня государственных инвестиций в эти парки привлекает 5–6 грн частного капитала. Кроме того, каждый доллар частных инвестиций обеспечивает $19 налогов и сборов в течение пяти лет. Узнайте больше о причинах такого эффекта и перспективах отрасли в материале Forbes Ukraine.
