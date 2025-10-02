Кабинет Министров включил индустриальный парк «Азортех», расположенный в городе Андрушевка Житомирской области, в Реестр индустриальных парков. Общий объем инвестиций в развитие парка оценивается в 838,8 млн грн (примерно $20,5 млн), сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Подробности

«Азортех» стал 106-м индустриальным парком в реестре. Запуск парка будет способствовать созданию более 520 рабочих мест.

Парк «Азортех» создан на 30 лет на участке площадью 21,8 га. На его территории планируется размещение предприятий, которые будут специализироваться на производстве биоэтанола, кормов, крахмала, крахмальных продуктов, продукции мукомольно-крупяной промышленности и других перерабатывающих отраслей.

Компания-инициатор проекта, ООО «АЗОР-ЛТД», планирует инвестировать $6,1 млн собственных средств и привлечь дополнительные внешние инвестиции.

Контекст

В январе 2025 года в Украине зарегистрирован 100-й индустриальный парк, что явилось важным этапом для экономики страны. По данным Министерства экономики, в 2024-м в Украине заработал 31 индустриальный парк – это рекордное количество, достигнутое во время войны. Для сравнения, в 2022 году в реестр добавили восемь парков, а в 2023-м – 13.

По состоянию на март 2025 года доля перерабатывающей промышленности в ВВП Украины составляет 10,3%, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В Министерстве экономики прогнозируют, что благодаря развитию индустриальных парков Украина может удвоить этот показатель в течение следующих десяти лет.

По оценкам Минэкономики, каждый гектар индустриального парка создает до 50 новых рабочих мест. Одна гривня государственных инвестиций в эти парки привлекает 5–6 грн частного капитала. Кроме того, каждый доллар частных инвестиций обеспечивает $19 налогов и сборов в течение пяти лет. Узнайте больше о причинах такого эффекта и перспективах отрасли в материале Forbes Ukraine.