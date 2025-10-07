В Виннице построят FROST HUB Vinnytsia – логистический комплекс класса «А» с мультитемпературным хранением и полным спектром 3PL-услуг, сообщает Винницкий горсовет . Комплекс разместят в одном из индустриальных парков городов.

Подробности

Первая очередь строительства предполагает инвестиции на сумму €10 млн и создаст 150 новых рабочих мест. Комплекс будет совмещать современные технологии хранения и обработки продукции в разных температурных режимах – от глубокой заморозки до охлажденных и сухих складов.

Логистический хаб будет оснащен современными энергоэффективными технологиями, автоматизированными WMS-системами, а также будет соответствовать международным стандартам HACCP, ISO и ESG. Мощность подключения составит 3,5 МВт с возможностью возобновляемой энергии.

Общая площадь комплекса составит 17 000 кв. м, строительство будет проходить в две очереди. Проект также предусматривает сотрудничество с образовательными учреждениями по подготовке специалистов нового формата.

В 2025 году инвесторы планируют завершить проектирование объекта, а весной 2026-го – запустить строительные работы. Запуск первой очереди мультитемпературного склада ожидается в I квартале 2027 года.

Проект усилит позиции Винницы как ключевого логистического центра Украины, обеспечит новые возможности для аграрного сектора, ритейла и фармацевтики, а также интегрирует регион в европейскую логистическую сеть, считает заместитель городского головы Андрей Очеретный.

Виталий Погосян, директор FROST HUB Vinnytsia, подчеркнул, что выбор Винницы обусловлен ее выгодным расположением на пересечении международных транспортных маршрутов и развитой инфраструктурой.

Контекст

В январе 2025 года в Украине зарегистрирован 100-й индустриальный парк, что явилось важным этапом для экономики страны. По данным Министерства экономики, в 2024-м в Украине заработал 31 индустриальный парк – это рекордное количество, достигнутое во время войны. Для сравнения, в 2022 году в реестр добавили восемь парков, а в 2023-м – 13.

По состоянию на март 2025 года доля перерабатывающей промышленности в ВВП Украины составляет 10,3%, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В Министерстве экономики прогнозируют, что благодаря развитию индустриальных парков Украина может удвоить этот показатель в течение следующих 10 лет.

По оценкам Минэкономики каждый гектар индустриального парка создает до 50 новых рабочих мест. Одна гривня государственных инвестиций в эти парки привлекает 5–6 гривен частного капитала. Кроме того, каждый доллар частных инвестиций обеспечивает $19 налогов и сборов в течение пяти лет. Узнайте больше о причинах такого эффекта и перспективах отрасли в материале Forbes Ukraine.

Винница имеет пять индустриальных парков общей площадью более 135 га, один из которых – «Экологические инициативы» – находится в стадии регистрации.