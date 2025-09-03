С 3 сентября критически важные предприятия, расположенные на прифронтовых территориях, могут бронировать 100% своих военнообязанных работников через портал «Дія». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Подробности

Новое решение призвано поддержать бизнес, который продолжает работать в условиях повышенной опасности, а также обеспечить потребности обороны страны.

Ранее предприятия, признанные критически важными, имели право бронировать только 50% военнообязанных работников. Для компаний, действующих на прифронтовых территориях, этот лимит увеличен вдвое – до 100%. Это позволяет сохранить кадровый потенциал бизнеса в зонах возможных или активных боевых действий.

Процедура бронирования предполагает несколько этапов. Предприятие обращается в областную военную администрацию с просьбой увеличить лимит бронирования до 100%. После проверки деятельности компании администрация в случае одобрения направляет запрос в государственный орган, который определил предприятие критически важным. Этот орган через портал «Дія» повышает лимит бронирования, после чего предприятие может самостоятельно забронировать всех работников.

Контекст

С 1 декабря 2024 г. в Украине действуют новые правила бронирования работников от мобилизации, утвержденные постановлением Кабинета министров №1332 от 23 ноября. Все процедуры бронирования теперь производятся исключительно через портал «Дія». Такие изменения внедрены по результатам аудита забронированных предприятий, который более месяца проводило Министерство обороны.

13 августа Кабмин утвердил изменения в порядок бронирования военнообязанных. Изменения направлены на поддержание функционирования предприятий в зонах боевых действий и сохранение их кадрового потенциала. Согласно обновленным правилам, до 100% военнообязанных работников критически важных предприятий, расположенных в зонах активных или потенциальных боевых действий, могут быть забронированы. Список таких территорий определяет Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.