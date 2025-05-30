Кабмин увеличил объемы бронирования от мобилизации 100% работников предприятий, учреждений и организаций, определенных критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований. Такое решение было принято на заседании правительства 30 мая, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук и пресс-служба Минэкономики.

Что изменилось

Бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, определенных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты ТЭК. Такие предприятия могут применять любые три установленных критерия – на сегодня не являются обязательными критерии об отсутствии задолженности по уплате налогов и уровня средней зарплаты по предприятию не менее 20 000 грн. Также для них отменены требования относительно уровня среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 000 грн.

В то же время условия для бронирования остаются неизменными: предприятие должно быть включено в перечень критически важных – по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго и т. п.); подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал «Дія»; ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные госорганы.

Контекст

С 1 декабря 2024 года правительство ввело новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Изменения обнародованы в постановлении Кабмина №1332 от 23 ноября. Все бронирование будет теперь осуществляться через «Дію». Причина смены правил – аудит «забронированных» предприятий, который более месяца проводило Министерство обороны.

Правительство 28 февраля изменило порядок бронирования военнообязанных и порядок определения критичности предприятий. В общее количество забронированных работников будут включать тех, кто был мобилизован после 18 мая 2024 года.

Государственные органы больше не обязаны проводить 72-часовую проверку данных о работнике при бронировании. Срок аннулирования отсрочки для работников предприятий сокращен до пяти дней. Для определения критичности предприятия будут учитывать среднюю зарплату в месяц.

После изменений в правилах бронирования предприятия могут подавать заявки на большее количество сотрудников. В расчет теперь включаются и те, кого мобилизовали после 18 мая 2024 года.