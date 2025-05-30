Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Кабмин разрешил бронировать 100% работников предприятий, критичных для нужд ВСУ (обновлено)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Кабмин увеличил объемы бронирования от мобилизации 100% работников предприятий, учреждений и организаций, определенных критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований. Такое решение было принято на заседании правительства 30 мая, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук и пресс-служба Минэкономики.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Что изменилось

  • Бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, определенных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
  • Введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты ТЭК. Такие предприятия могут применять любые три установленных критерия – на сегодня не являются обязательными критерии об отсутствии задолженности по уплате налогов и уровня средней зарплаты по предприятию не менее 20 000 грн. Также для них отменены требования относительно уровня среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 000 грн.
  • В то же время условия для бронирования остаются неизменными: предприятие должно быть включено в перечень критически важных – по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго и т. п.); подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал «Дія»; ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные госорганы.

Контекст

С 1 декабря 2024 года правительство ввело новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Изменения обнародованы в постановлении Кабмина №1332 от 23 ноября. Все бронирование будет теперь осуществляться через «Дію». Причина смены правил – аудит «забронированных» предприятий, который более месяца проводило Министерство обороны.

Правительство 28 февраля изменило порядок бронирования военнообязанных и порядок определения критичности предприятий. В общее количество забронированных работников будут включать тех, кто был мобилизован после 18 мая 2024 года.

Государственные органы больше не обязаны проводить 72-часовую проверку данных о работнике при бронировании. Срок аннулирования отсрочки для работников предприятий сокращен до пяти дней. Для определения критичности предприятия будут учитывать среднюю зарплату в месяц.

После изменений в правилах бронирования предприятия могут подавать заявки на большее количество сотрудников. В расчет теперь включаются и те, кого мобилизовали после 18 мая 2024 года.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні