З 3 вересня критично важливі підприємства, розташовані на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через портал «Дія». Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Деталі

Нове рішення покликане підтримати бізнес, який продовжує працювати в умовах підвищеної небезпеки, та водночас забезпечити потреби оборони країни.

Раніше підприємства, визнані критично важливими, мали право бронювати лише до 50% військовозобов’язаних працівників. Для компаній, що діють на прифронтових територіях, цей ліміт збільшено вдвічі – до 100%. Це дозволяє зберегти кадровий потенціал бізнесу в зонах можливих або активних бойових дій.

Процедура бронювання передбачає кілька етапів. Підприємство звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити ліміт бронювання до 100%. Після перевірки діяльності компанії адміністрація, у разі схвалення, направляє запит до державного органу, який визначив підприємство критично важливим. Цей орган через портал «Дія» підвищує ліміт бронювання, після чого підприємство може самостійно забронювати всіх працівників.

Контекст

З 1 грудня 2024 року в Україні діють нові правила бронювання працівників від мобілізації, затверджені постановою Кабінету Міністрів №1332 від 23 листопада. Усі процедури бронювання тепер проводяться виключно через портал «Дія». Такі зміни впроваджено за результатами аудиту заброньованих підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони.

13 серпня Кабмін затвердив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Зміни спрямовані на підтримку функціонування підприємств у зонах бойових дій та збереження їхнього кадрового потенціалу. Відповідно до оновлених правил, до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, розташованих у зонах активних або потенційних бойових дій, можуть бути заброньовані. Перелік таких територій визначає Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.