Кабинет Министров расширил возможности бронирования военнообязанных для критически важных предприятий, работающих в зонах возможных или активных боевых действий. Такое решение было принято на заседании правительства 13 августа, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подробности

Согласно изменениям, бронированию подлежат до 100% военнообязанных работников компаний, признанных критически важными и находящихся в районах, где продолжаются или могут продолжаться боевые действия. Такие территории определяются Минразвития.

Решение об изменении лимита бронирования будет принимать государственный орган, который признал предприятие критически важным, через портал «Дія» и на основании обращения областных военных администраций.

Эти изменения позволят поддержать бизнес в сложных условиях, обеспечить оборонные нужды и сохранить рабочие места, необходимые для жизнеобеспечения регионов, отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.

Процедура бронирования остается неизменной: предприятие должно быть внесено в список критически важных, подавать заявления и сообщения исключительно через «Дію» и самостоятельно формировать списки работников. В Минэкономики напомнили, что действующая система цифровая, прозрачная и унифицированная.

Контекст

С 1 декабря 2024 года правительство ввело новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Изменения обнародованы в постановлении Кабмина №1332 от 23 ноября. Все бронирования будут теперь осуществляться через «Дію». Причина изменения правил – аудит забронированных предприятий, который более месяца проводило Министерство обороны.

Правительство 28 февраля изменило порядок бронирования военнообязанных и порядок определения критичности предприятий. В общее количество забронированных работников будут включать тех, кто был мобилизован после 18 мая 2024 года.

Государственные органы больше не обязаны проводить 72-часовую проверку данных о работнике при бронировании. Срок аннулирования отсрочки для работников предприятий сокращен до пяти дней. Для определения критичности предприятия будут учитывать среднюю зарплату в месяц.