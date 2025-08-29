Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует деятельность компании Fire Point, известной разработкой дальнобойных дронов FP-1. Причина – возможное завышение цен и введение правительства в заблуждение по поставкам, пишет Kyiv Independent со ссылкой на пять источников, осведомленных по делу.

Подробности

В 2024 году компания продала государству дроны FP-1 на 13,2 млрд грн (около $320 млн), что составляет почти треть всех закупок дронов Минобороны за год, отмечает издание.

Штат компании вырос с 18 человек в 2023-м до 2200 в настоящее время, а в 2025 году Fire Point ожидает контрактов на сумму более $1 млрд. Эффективность дронов FP-1 оценивается компанией на уровне 55-60% попаданий в цели в России, хотя ранее, в 2024-м, их эффективность была ниже.

По информации источников, НАБУ проверяет, завышала ли Fire Point цены на компоненты и количество поставленных дронов.

Руководители Fire Point – Егор Скаляга, Ирина Терех и Денис Штильерман до войны занимаясь кинопроизводством и благотворительностью. Компания, ранее известная как Центрокаст, в феврале 2023 года перешла в собственность Скаляги и сменила название на Fire Point.

Три источника сообщили Kyiv Independent, что расследование НАБУ прослеживает связи компании с бизнесменом Тимуром Миндичем, совладельцем телестудии «Квартал 95». Пока никаких обвинений лицам или организациям не предъявлено.

По данным источника в правительстве, расследование длится около четырех месяцев. Компания подтвердила факт расследования, но отвергла обвинения, назвав их слухами и частью более широкой проверки системы оборонных закупок Украины.

Контекст

Компанию Fire Point основали в начале полномасштабного вторжения России в Украину специалисты из различных отраслей, объединенные идеей создания доступных и мощных дронов для конкуренции с иранскими БПЛА Shahed, которые использует РФ. В настоящее время Fire Point производит около 100 дронов в день, каждый стоимостью $55.

17 августа украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничая с Associated Press, опубликовал снимок крылатой ракеты «Фламинго», сделанный 14 августа в цехе Fire Point, одной из ведущих оборонных компаний Украины. По его данным, ракета имеет дальность полета более 3000 км и уже запущена в серийное производство.

Издание Defence Express предположило, что на фото изображена крылатая ракета FP-5, ранее представленная на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в феврале 2025 года Milanion Group. Ракета «Фламинго» (FP-5) отличается прямым фиксированным крылом и двигателем над фюзеляжем, что делает ее уникальной разработкой без мировых аналогов. Характеристики ракеты FP-5: дальность полета 3000 км, время в воздухе более 4 часов, максимальная скорость 950 км/ч, крейсерская скорость 850-900 км/ч, размах крыла 6 метров, максимальный взлетный вес 6 тонн, вес боевой части 1 тонна.

18 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль официально подтвердил начало серийного производства дальнобойной ракеты «Фламинго».