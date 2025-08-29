Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

НАБУ расследует возможную коррупцию у производителя дронов Fire Point – Kyiv Independent

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В 2024 году компания продала государству дроны FP-1 на 13,2 млрд грн, что составляет почти треть всех закупок дронов Минобороны за год /ASSOCIATED PRESS

В 2024 году компания продала государству дроны FP-1 на 13,2 млрд грн, что составляет почти треть всех закупок дронов Минобороны за год Фото ASSOCIATED PRESS

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует деятельность компании Fire Point, известной разработкой дальнобойных дронов FP-1. Причина – возможное завышение цен и введение правительства в заблуждение по поставкам, пишет Kyiv Independent со ссылкой на пять источников, осведомленных по делу.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • В 2024 году компания продала государству дроны FP-1 на 13,2 млрд грн (около $320 млн), что составляет почти треть всех закупок дронов Минобороны за год, отмечает издание.
  • Штат компании вырос с 18 человек в 2023-м до 2200 в настоящее время, а в 2025 году Fire Point ожидает контрактов на сумму более $1 млрд. Эффективность дронов FP-1 оценивается компанией на уровне 55-60% попаданий в цели в России, хотя ранее, в 2024-м, их эффективность была ниже.
  • По информации источников, НАБУ проверяет, завышала ли Fire Point цены на компоненты и количество поставленных дронов.
  • Руководители Fire Point – Егор Скаляга, Ирина Терех и Денис Штильерман до войны занимаясь кинопроизводством и благотворительностью. Компания, ранее известная как Центрокаст, в феврале 2023 года перешла в собственность Скаляги и сменила название на Fire Point.
  • Три источника сообщили Kyiv Independent, что расследование НАБУ прослеживает связи компании с бизнесменом Тимуром Миндичем, совладельцем телестудии «Квартал 95». Пока никаких обвинений лицам или организациям не предъявлено.
  • По данным источника в правительстве, расследование длится около четырех месяцев. Компания подтвердила факт расследования, но отвергла обвинения, назвав их слухами и частью более широкой проверки системы оборонных закупок Украины.

Контекст

Компанию Fire Point основали в начале полномасштабного вторжения России в Украину специалисты из различных отраслей, объединенные идеей создания доступных и мощных дронов для конкуренции с иранскими БПЛА Shahed, которые использует РФ. В настоящее время Fire Point производит около 100 дронов в день, каждый стоимостью $55.

17 августа украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничая с Associated Press, опубликовал снимок крылатой ракеты «Фламинго», сделанный 14 августа в цехе Fire Point, одной из ведущих оборонных компаний Украины. По его данным, ракета имеет дальность полета более 3000 км и уже запущена в серийное производство.

Издание Defence Express предположило, что на фото изображена крылатая ракета FP-5, ранее представленная на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в феврале 2025 года Milanion Group. Ракета «Фламинго» (FP-5) отличается прямым фиксированным крылом и двигателем над фюзеляжем, что делает ее уникальной разработкой без мировых аналогов. Характеристики ракеты FP-5: дальность полета 3000 км, время в воздухе более 4 часов, максимальная скорость 950 км/ч, крейсерская скорость 850-900 км/ч, размах крыла 6 метров, максимальный взлетный вес 6 тонн, вес боевой части 1 тонна.

18 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль официально подтвердил начало серийного производства дальнобойной ракеты «Фламинго».

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні