Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує діяльність компанії Fire Point, відомої розробкою далекобійних дронів FP-1. Причина можливе завищення цін та введення уряду в оману щодо постачань, пише Kyiv Independent з посиланням на п’ять джерел, обізнаних у справі.

Деталі

У 2024 році компанія продала державі дрони FP-1 на 13,2 млрд грн (приблизно $320 млн), що становить майже третину всіх закупівель дронів Міноборони за рік, пише видання.

Штат компанії зріс із 18 осіб у 2023-му до 2200 нині, а у 2025 році Fire Point очікує контрактів на суму понад $1 млрд.

Ефективність дронів FP-1 оцінюється компанією на рівні 55-60% влучань у цілі в Росії, хоча раніше, у 2024-му, їхня ефективність була нижчою.

НАБУ зараз перевіряє, чи завищувала Fire Point ціни на компоненти та кількість поставлених дронів.

Керівники Fire Point – Єгор Скаляга, Ірина Терех та Денис Штильерман до війни займалися кіновиробництвом і благодійністю. Компанія, раніше відома як Центрокаст, у лютому 2023-го перейшла у власність Скаляги та змінила назву на Fire Point.

Три джерела повідомили Kyiv Independent, що розслідування НАБУ простежує зв’язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником телестудії «Квартал 95». Наразі жодних звинувачень особам чи організаціям не пред’явлено.

За даними джерела в уряді, розслідування триває приблизно чотири місяці. Компанія підтвердила факт розслідування, але відкинула звинувачення, назвавши їх чутками та частиною ширшої перевірки системи оборонних закупівель України.

Контекст

Компанію Fire Point заснували на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фахівці з різних галузей, об’єднані ідеєю створення доступних і потужних дронів для конкуренції з іранськими БПЛА Shahed, які використовує РФ. Нині Fire Point виготовляє близько 100 дронів щодня, кожен вартістю $55.

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, співпрацюючи з Associated Press, опублікував знімок крилатої ракети «Фламінго», зроблений 14 серпня в цеху Fire Point, однієї з провідних оборонних компаній України. За його даними, ракета має дальність польоту понад 3000 км і вже запущена в серійне виробництво.

Видання Defence Express припустило, що на фото зображена крилата ракета FP-5, раніше представлена на виставці IDEX-2025 в ОАЕ у лютому 2025 року компанією Milanion Group. Ракета «Фламінго» (FP-5) вирізняється прямим фіксованим крилом і двигуном над фюзеляжем, що робить її унікальною розробкою без світових аналогів. Характеристики ракети FP-5: дальність польоту 3000 км, час у повітрі понад 4 години, максимальна швидкість 950 км/год, крейсерська швидкість 850–900 км/год, розмах крила 6 метрів, максимальна злітна вага 6 тонн, вага бойової частини 1 тонна.

18 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль офіційно підтвердив початок серійного виробництва далекобійної ракети «Фламінго».