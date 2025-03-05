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Поступления России от налога на нефть в феврале рухнули почти на четверть

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В феврале доходы России от налога на нефть упали почти на четверть по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что говорит о том, что производители сократили добычу на проектах с высокими налогами, чтобы выполнить квоту ОПЕК+, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ. Так, поступления в федеральный бюджет сократились примерно на 23% до 610 млрд рублей ($6,8 млрд).

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Ключевые факты

  • По расчетам агентства, общие доходы России от продажи нефти и газа в прошлом месяце упали почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 771 млрд рублей.
  • Средний ежедневный объем добычи сырой нефти в стране в январе упал до 8,96 млн баррелей с примерно 9,46 млн баррелей годом ранее, согласно российским данным.
  • Низшие налоговые поступления говорят о том, что добыча по крайней мере на некоторых месторождениях действительно снизилась.
  • Ставки налога за февраль были рассчитаны с использованием средней цены на нефть марки Urals – основной экспортной смеси России – $67,66 за баррель. Это выше, чем $64,14 за баррель годом ранее. Средний обменный курс рубля составил 100,8676 за доллар США, снизившись на 13% в годовом исчислении.
  • Выплаты нефтепереработчикам также нанесли ущерб бюджету. По данным министерства, в феврале производители бензина и дизельного топлива получили более 148 млрд рублей субсидий для поставки на внутренний рынок.
  • В газовой отрасли налоговые поступления в феврале выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и превысили 161 млрд рублей за счет роста экспортных пошлин, вызванного ростом цен на газ в Европе.

Контекст

В прошлом году Россия была среди отстающих стран ОПЕК+, часто перекачивая больше своих целей и нанося ущерб усилиям группы по поддержке цен. Недавно Москва заявила, что теперь она придерживается требований, хотя ей все еще нужно компенсировать прошлое перепроизводство.

В прошлом году, по данным Минфина, российская казна собрала 11,13 трлн рублей налогов с нефтегазовых компаний. В сравнении с 2023 годом их объем вырос на 26%, однако до плана не дотянул: первоначально бюджет закладывали 11,5 трлн рублей. В бюджет-2025 власти заложили 10,94 трлн рублей нефтегазовых сборов.

10 января США ввели одни из самых жестких санкций против российской нефтяной промышленности. Под санкциями оказались российские нефтяные компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний. Были также наложены санкции на 183 судна, преимущественно нефтяные танкеры, являющиеся частью «теневого флота», а также нефтяные танкеры, принадлежащие российским операторам флота.

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