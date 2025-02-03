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ОПЕК+ сохранила текущую политику по добыче, несмотря на призывы Трампа снизить цены на нефть

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Министерский мониторинговый комитет альянса ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, решил не менять текущую политику по добыче нефти, несмотря на то что президент США Дональд Трамп призвал объединение снизить цены на нефть, пишет Bloomberg 3 февраля.

Ключевые факты

  • Группа во главе с Саудовской Аравией и Россией сохранила планы по сдерживанию поставок сырой нефти до конца этого квартала, а затем постепенного возобновления добычи ежемесячными этапами с апреля, согласно заявлению.
  • Коалиция удерживала баррели более двух лет, чтобы предотвратить избыток, и уже трижды откладывала возобновление добычи в попытке поддержать цены.
  • «Несмотря на некоторые сомнения, фундаментальные показатели рынка остаются сильными, поскольку в ряде регионов наблюдаются показатели возобновления экономического роста, – говорится в заявлении Министерства энергетики Алжира, члена ОПЕК. – Мы ожидаем большего возобновления спроса на нефть, начиная с апреля после сезонного спада в течение первых трех месяцев года».
  • Заседание было сосредоточено на соблюдении странами-членами существующих сокращений добычи и компенсации за прошедшее перепроизводство, заявили делегаты.

Контекст

Результаты встречи свидетельствуют о том, что Организация стран – экспортеров нефти и ее союзники не спешат реагировать на Трампа, который дважды на прошлой неделе призвал производителей снизить стоимость нефти. Новый президент уже дал о себе знать на нефтяных рынках, объявив на выходных о торговых пошлинах для Канады и Мексики. Фьючерсы на нефть марки Brent ненадолго поднялись выше $77 за баррель 3 февраля. На прошлой неделе Трамп призвал ОПЕК «уменьшить цену на нефть».

Делегаты ОПЕК уже дали понять, что никаких изменений во время встречи 3 февраля не будет. Альянс может ожидать ясности в отношении других мер, предложенных Трампом, таких как тарифы для Китая, и того, введет ли он более жесткие санкции против членов группы – Ирана, Венесуэлы и России.

ОПЕК+ планирует возобновить приостановленные поставки небольшими ежемесячными траншами по 120 000 баррелей в день с апреля, вернув в общей сложности 2,1 млн баррелей к концу 2026 года. Объединенным Арабским Эмиратам разрешено поэтапно вводить еще 300 000 баррелей в день из-за увеличения их производственных мощностей за последние годы.

Однако группа уже трижды откладывала перезапуск, опасаясь, что дополнительные баррели могут создать излишек.

По данным Международного энергетического агентства в Париже, в 2025 году возникнет значительный избыток предложения в 750 000 баррелей в день, даже если ОПЕК+ не увеличит объемы. Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. прогнозируют, что альянс откажется от своих планов по возобновлению добычи в этом году. Банки ожидают дальнейшего снижения цен на сырую нефть, которые слишком низкие для Саудовской Аравии и многих других стран ОПЕК+, чтобы покрыть государственные расходы.

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