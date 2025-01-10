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США объявили новые санкции против нефтяного сектора РФ. Что они предполагают (обновлено)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Соединенные Штаты ввели одни из самых жестких санкций против российской нефтяной промышленности, сообщает Министерство финансов США 10 января. В ожидании санкций произошел рост мировых цен на нефть до $80 за баррель и обвал акций российских нефтяных компаний.

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Ключевые факты

  • Обновлено. Сегодняшним решением вводятся санкции против 183 судов, преимущественно нефтяных танкеров, которые являются частью «теневого флота», а также нефтяных танкеров, принадлежащих российским операторам флота.
  • Министерство финансов США также вводит санкции против двух поставщиков услуг морского страхования, базирующихся в РФ, – страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование». Еще санкции коснулись российской государственной судоходной компании и оператора флота «Совкомфлот».
  • Под санкциями оказались российские нефтяные компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний.
  • Согласно документу, Минфин США предоставит переходный период до 12 марта, что позволит завершить некоторые транзакции, связанные с энергоносителями.
  • «США принимают масштабные меры против ключевого источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины, – заявила министр финансов США Джанет Йеллен. – Сегодняшними действиями мы усиливаем санкционный риск, связанный с торговлей нефтью с Россией, включая судоходство и финансовое содействие в поддержку экспорта российской нефти».
  • Акции российских нефтяных компаний резко подешевели на Московской бирже в пятницу в ожиданиях «прощальных» санкций администрации Джо Байдена. Бумаги «Сургутнефтегаза» обвалились на 2,3%, «Газпром нефти» – на 2,5%, а «Роснефти» – на 2%.
  • В сумме три компании, обеспечивающие две трети всей нефтедобычи в РФ, потеряли почти 200 млрд руб. капитализации, или $1,95 млрд, за неполные шесть часов торгов, пишет The Moscow Times со ссылкой на биржевые данные.
  • Цены на нефть выросли более чем на 4%, достигнув наивысшего уровня с октября, поскольку трейдеры сосредоточились на возможных перебоях в поставках из-за ужесточения санкций против России, пишет Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $3,50, или на 4,6%, до $80,42 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на $3,57, или на 4,8%, до $77,49.

Контекст

Россия переориентировала поставки нефти и топлива из Европы в Азию после начала войны в Украине в 2022 году, после того как Запад ввел жесткие санкции против ее энергетической отрасли, обеспечивающей каждый десятый баррель мировой добычи нефти.

Российские компании адаптировались, закупив собственный флот танкеров и застраховав их внутри России.

До сих пор сотням судов и многим российским нефтетрейдерам удавалось избегать строжайших санкций США, поскольку администрация Байдена пыталась найти баланс между необходимостью ужесточения санкций и предотвращением мирового роста цен на нефть.

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