США объявили новые санкции против нефтяного сектора РФ. Что они предполагают (обновлено)

Соединенные Штаты ввели одни из самых жестких санкций против российской нефтяной промышленности, сообщает Министерство финансов США 10 января. В ожидании санкций произошел рост мировых цен на нефть до $80 за баррель и обвал акций российских нефтяных компаний.

Ключевые факты

Обновлено . Сегодняшним решением вводятся санкции против 183 судов, преимущественно нефтяных танкеров, которые являются частью «теневого флота», а также нефтяных танкеров, принадлежащих российским операторам флота.

. Сегодняшним решением вводятся санкции против 183 судов, преимущественно нефтяных танкеров, которые являются частью «теневого флота», а также нефтяных танкеров, принадлежащих российским операторам флота. Министерство финансов США также вводит санкции против двух поставщиков услуг морского страхования, базирующихся в РФ, – страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование». Еще санкции коснулись российской государственной судоходной компании и оператора флота «Совкомфлот».

Под санкциями оказались российские нефтяные компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний.

Согласно документу, Минфин США предоставит переходный период до 12 марта, что позволит завершить некоторые транзакции, связанные с энергоносителями.

«США принимают масштабные меры против ключевого источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины, – заявила министр финансов США Джанет Йеллен. – Сегодняшними действиями мы усиливаем санкционный риск, связанный с торговлей нефтью с Россией, включая судоходство и финансовое содействие в поддержку экспорта российской нефти».

Акции российских нефтяных компаний резко подешевели на Московской бирже в пятницу в ожиданиях «прощальных» санкций администрации Джо Байдена. Бумаги «Сургутнефтегаза» обвалились на 2,3%, «Газпром нефти» – на 2,5%, а «Роснефти» – на 2%.

В сумме три компании, обеспечивающие две трети всей нефтедобычи в РФ, потеряли почти 200 млрд руб. капитализации, или $1,95 млрд, за неполные шесть часов торгов, пишет The Moscow Times со ссылкой на биржевые данные.

Цены на нефть выросли более чем на 4%, достигнув наивысшего уровня с октября, поскольку трейдеры сосредоточились на возможных перебоях в поставках из-за ужесточения санкций против России, пишет Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $3,50, или на 4,6%, до $80,42 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на $3,57, или на 4,8%, до $77,49.

Контекст

Россия переориентировала поставки нефти и топлива из Европы в Азию после начала войны в Украине в 2022 году, после того как Запад ввел жесткие санкции против ее энергетической отрасли, обеспечивающей каждый десятый баррель мировой добычи нефти.

Российские компании адаптировались, закупив собственный флот танкеров и застраховав их внутри России.

До сих пор сотням судов и многим российским нефтетрейдерам удавалось избегать строжайших санкций США, поскольку администрация Байдена пыталась найти баланс между необходимостью ужесточения санкций и предотвращением мирового роста цен на нефть.