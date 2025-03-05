Надходження Росії від податку на нафту в лютому обвалилися майже на чверть

У лютому доходи Росії від податку на нафту впали майже на чверть порівняно з тим же періодом попереднього року, що свідчить про те, що виробники скоротили видобуток на проєктах із високими податками, щоб виконати квоту ОПЕК+, пише Bloomberg із посиланням на дані Мінфіну РФ. Так, надходження до федерального бюджету скоротилися приблизно на 23% до 610 млрд рублів ($6,8 млрд).

Ключові факти

За розрахунками агентства, загальні доходи Росії від продажу нафти і газу минулого місяця впали майже на 19% порівняно з аналогічним періодом попереднього року і становили 771 млрд. рублів.

Середній щоденний обсяг видобутку сирої нафти в країні в січні впав до 8,96 млн барелів з приблизно 9,46 млн барелів роком раніше, згідно з російськими даними.

Нижчі податкові надходження говорять про те, що видобуток принаймні на деяких родовищах справді знизився.

Ставки податку за лютий були розраховані з використанням середньої ціни на нафту марки Urals – основної експортної суміші Росії – $67,66 за барель. Це вище, ніж $64,14 за барель на рік раніше. Середній обмінний курс рубля становив 100,8676 за долар США, знизившись на 13% у річному исчислении.

Виплати нафтопереробникам також завдали збитків бюджету. За даними міністерства, у лютому виробники бензину та дизельного палива отримали понад 148 млрд рублів субсидій для постачання на внутрішній ринок.

У газовій галузі податкові надходження у лютому зросли на 6,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року і перевищили 161 млрд рублів за рахунок зростання експортних мит, викликаного зростанням цін на газ у Європі.

Контекст

Минулого року Росія була серед відстаючих країн ОПЕК+, часто перекачуючи більше своєї мети та завдаючи шкоди зусиллям групи з підтримки цін. Нещодавно Москва заявила, що тепер вона дотримується вимог, хоча їй все ще потрібно компенсувати минуле надвиробництво.

Минулого року, за даними Мінфіну, російська скарбниця зібрала 11,13 трлн. рублів податків з нафтогазових компаній. Порівняно з 2023 роком їх обсяг зріс на 26%, проте до плану не дотягнув: спочатку бюджет закладали 11,5 трлн рублів. У бюджет-2025 влада заклала 10,94 трлн рублів нафтогазових зборів.

10 січня США ввели одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. Під санкціями опинилися російські нафтові компанії «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз», а також більше двох десятків їхніх дочірніх компаній. Були також накладані санкції на 183 судна, переважно нафтові танкери, які є частиною «тіньового флоту», а також нафтові танкери, що належать російським операторам флоту.