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Облигации «Укрзализныци» обрушились после просьбы об отсрочке платежей

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Долларовые облигации «Укрзализныци» со сроком погашения в 2026 году снизились на 6 центов, до 82 центов за доллар, что стало наибольшим дневным падением с июня 2023-го. Облигации с погашением в 2028 году потеряли 0,87 цента и упали до 77 центов. Об этом пишет Bloomberg 17 декабря.

Подробности

  • Причиной падения стало обращение «Укрзализныци» к владельцам облигаций с просьбой отсрочить часть процентных выплат, пишет издание. Компания инициировала запрос на согласование переноса выплат по облигациям, срок которых истекает в январе и июле следующего года.
  • Компания проведет встречу с инвесторами 18 декабря, а голосование по переносу выплат запланировано на 27 декабря. Общий объем выплат, которые предлагается отсрочить, составляет около $83 млн.

Контекст

16 декабря «Укрзализныця» обратилась к своим кредиторам с просьбой проголосовать за пересмотр условий погашения двух серий облигаций. Одна из них – облигации на $594,9 млн под 8,250%, которые компания должна погасить в 2026 году, а вторая – на $300 млн под 7,875%, со сроком погашения в 2028-м.

УЗ предлагает владельцам облигаций разрешить привлечение дополнительных €99 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и не выплачивать проценты по этим ценным бумагам в период с 2025 по 2026 год. В то же время компания берет на себя обязательство не выплачивать более $20 млн долгов другим кредиторам в течение этого периода, кроме ЕБРР.

Компания обосновывает свою просьбу значительными финансовыми потерями и разрушениями инфраструктуры в результате полномасштабной войны с Россией. EBITDA «Укрзализныци» сократилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемых 1 млрд грн по итогам октября–декабря 2024-го.

Без государственной поддержки «Укрзализныця» прогнозирует чистый убыток в 2024 году в пределах 1,5-2,5 млрд грн.

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