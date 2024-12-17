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«Укрзалізниця» прогнозує до 2,5 млрд грн збитку за підсумками року на тлі падіння обсягів перевезень ключових вантажів

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

За підсумками 2024 року без підтримки уряду чистий збиток «Укрзалізниці» прогнозується на рівні 1,5–2,5 млрд грн, йдеться в презентації компанії для кредиторів на сайті Ірландської фондової біржі. Торік УЗ закінчила рік 4,9 млрд грн прибутку.

Ключові факти 

  • EBITDA УЗ скоротилась з 6,6 млрд грн у першому кварталі 2024 року до прогнозованих 1 млрд грн за підсумками жовтня–грудня 2024-го.
  • Серед ключовий причин – різке падіння перевезень ключових вантажів: зерно (-24%), залізна руда (-12%), вугілля (-17%) у другій половині 2024 року порівняно з кількістю перевезень у першому півріччі. 
  • За підсумками липня–грудня вантажообіг УЗ знизиться приблизно на 8% проти першого півріччя, прогнозують в компанії. 
  • Натомість витрати УЗ зросли через підвищення вартості електроенергії на 166%, дизеля – на 110%, запчастин – до 217%.
  • «Укрзалізниця» просить кредиторів проголосувати про перегляд умов погашення двох серій облігацій: на $594,9 млн під 8,250%, які компанія має погасити у 2026 році, та на $300 млн під 7,875% із терміном погашення в 2028-му. 

Контекст

Торік «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му. 

За підсумками січня–вересня «Укрзалізниця» скоротила чистий прибуток уп’ятеро, до 1,66 млрд грн, порівняно з результатами дев’яти місяців минулого року.

Для «Укрзалізниці» 2024 рік став рекордним за обсягами вантажних перевезень від початку війни – 148 млн т вантажів, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 15 грудня. Такі ж обсяги компанія перевезла за підсумками всього минулого року. Упродовж 2022-го в УЗ цей показник досягнув 151 млн т. За підсумками 2021-го УЗ перевезла 314 млн т.

З 1 лютого 2025 року «Укрзалізниця» хоче підвищити вартість перевезень для всіх класів вантажів одразу на 37%, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський на початку грудня.

Скільки «Укрзалізниця» отримає від запланованого підвищення та скільки це коштуватиме бізнесу – читайте в матеріалі

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