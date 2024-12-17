«Укрзалізниця» прогнозує до 2,5 млрд грн збитку за підсумками року на тлі падіння обсягів перевезень ключових вантажів

За підсумками 2024 року без підтримки уряду чистий збиток «Укрзалізниці» прогнозується на рівні 1,5–2,5 млрд грн, йдеться в презентації компанії для кредиторів на сайті Ірландської фондової біржі. Торік УЗ закінчила рік 4,9 млрд грн прибутку.

Ключові факти

EBITDA УЗ скоротилась з 6,6 млрд грн у першому кварталі 2024 року до прогнозованих 1 млрд грн за підсумками жовтня–грудня 2024-го.

Серед ключовий причин – різке падіння перевезень ключових вантажів: зерно (-24%), залізна руда (-12%), вугілля (-17%) у другій половині 2024 року порівняно з кількістю перевезень у першому півріччі.

За підсумками липня–грудня вантажообіг УЗ знизиться приблизно на 8% проти першого півріччя, прогнозують в компанії.

Натомість витрати УЗ зросли через підвищення вартості електроенергії на 166%, дизеля – на 110%, запчастин – до 217%.

«Укрзалізниця» просить кредиторів проголосувати про перегляд умов погашення двох серій облігацій: на $594,9 млн під 8,250%, які компанія має погасити у 2026 році, та на $300 млн під 7,875% із терміном погашення в 2028-му.

Контекст

Торік «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му.

За підсумками січня–вересня «Укрзалізниця» скоротила чистий прибуток уп’ятеро, до 1,66 млрд грн, порівняно з результатами дев’яти місяців минулого року.

Для «Укрзалізниці» 2024 рік став рекордним за обсягами вантажних перевезень від початку війни – 148 млн т вантажів, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 15 грудня. Такі ж обсяги компанія перевезла за підсумками всього минулого року. Упродовж 2022-го в УЗ цей показник досягнув 151 млн т. За підсумками 2021-го УЗ перевезла 314 млн т.

З 1 лютого 2025 року «Укрзалізниця» хоче підвищити вартість перевезень для всіх класів вантажів одразу на 37%, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський на початку грудня.

Скільки «Укрзалізниця» отримає від запланованого підвищення та скільки це коштуватиме бізнесу – читайте в матеріалі.