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«Укрзализныця» прогнозирует до 2,5 млрд грн ущерба по итогам года на фоне падения объемов перевозок ключевых грузов

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

По итогам 2024 года без поддержки правительства чистый убыток «Укрзализныци» прогнозируется на уровне 1,5–2,5 млрд грн, говорится в презентации компании для кредиторов на сайте Ирландской фондовой биржи. В прошлом году УЗ закончила год 4,9 млрд грн прибыли.

Ключевые факты

  • EBITDA УЗ сократилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемых 1 млрд грн по итогам октября–декабря 2024 года.
  • Среди ключевых причин резкое падение перевозок ключевых грузов: зерно (-24%), железная руда (-12%), уголь (-17%) во второй половине 2024 года по сравнению с количеством перевозок в первом полугодии.
  • По итогам июля–декабря грузооборот УЗ снизится примерно на 8% по сравнению с первым полугодием, прогнозируют в компании.
  • Зато расходы УЗ выросли из-за повышения стоимости электроэнергии на 166%, дизеля – на 110%, запчастей – до 217%.
  • «Укрзализныця» просит кредиторов проголосовать о пересмотре условий погашения двух серий облигаций: на $594,9 млн под 8,250%, которые компания должна погасить в 2026 году, и на $300 млн под 7,875% со сроком погашения в 2028-м.

Контекст

В прошлом году «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли против почти 10 млрд грн убытков в 2022 году.

По итогам января–сентября «Укрзализныця» сократила чистую прибыль в пять раз, до 1,66 млрд грн. по сравнению с результатами девяти месяцев прошлого года.

Для «Укрзализныци» 2024 год стал рекордным по объемам грузовых перевозок с начала войны – 148 млн т грузов, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба 15 декабря. Такие же объемы компания перевезла по итогам всего прошлого года. В течение 2022 года в УЗ этот показатель достиг 151 млн т. По итогам 2021 УЗ перевезла 314 млн т.

С 1 февраля 2025 года «Укрзализныця» хочет повысить стоимость перевозок для всех классов грузов сразу на 37%, сообщил председатель правления компании Александр Перцовский в начале декабря.

Сколько «Укрзализныця» получит от запланированного повышения и во сколько это обойдется бизнесу – читайте в материале.

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