«Укрзализныця» прогнозирует до 2,5 млрд грн ущерба по итогам года на фоне падения объемов перевозок ключевых грузов

По итогам 2024 года без поддержки правительства чистый убыток «Укрзализныци» прогнозируется на уровне 1,5–2,5 млрд грн, говорится в презентации компании для кредиторов на сайте Ирландской фондовой биржи. В прошлом году УЗ закончила год 4,9 млрд грн прибыли.

Ключевые факты

EBITDA УЗ сократилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемых 1 млрд грн по итогам октября–декабря 2024 года.

Среди ключевых причин резкое падение перевозок ключевых грузов: зерно (-24%), железная руда (-12%), уголь (-17%) во второй половине 2024 года по сравнению с количеством перевозок в первом полугодии.

По итогам июля–декабря грузооборот УЗ снизится примерно на 8% по сравнению с первым полугодием, прогнозируют в компании.

Зато расходы УЗ выросли из-за повышения стоимости электроэнергии на 166%, дизеля – на 110%, запчастей – до 217%.

«Укрзализныця» просит кредиторов проголосовать о пересмотре условий погашения двух серий облигаций: на $594,9 млн под 8,250%, которые компания должна погасить в 2026 году, и на $300 млн под 7,875% со сроком погашения в 2028-м.

Контекст

В прошлом году «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли против почти 10 млрд грн убытков в 2022 году.

По итогам января–сентября «Укрзализныця» сократила чистую прибыль в пять раз, до 1,66 млрд грн. по сравнению с результатами девяти месяцев прошлого года.

Для «Укрзализныци» 2024 год стал рекордным по объемам грузовых перевозок с начала войны – 148 млн т грузов, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба 15 декабря. Такие же объемы компания перевезла по итогам всего прошлого года. В течение 2022 года в УЗ этот показатель достиг 151 млн т. По итогам 2021 УЗ перевезла 314 млн т.

С 1 февраля 2025 года «Укрзализныця» хочет повысить стоимость перевозок для всех классов грузов сразу на 37%, сообщил председатель правления компании Александр Перцовский в начале декабря.

Сколько «Укрзализныця» получит от запланированного повышения и во сколько это обойдется бизнесу – читайте в материале.