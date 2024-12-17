Облігації «Укрзалізниці» обвалилися після прохання про відстрочку платежів

Доларові облігації «Укрзалізниці» з терміном погашення у 2026 році знизилися на 6 центів, до 82 центів за долар, що стало найбільшим денним падінням із червня 2023-го. Облігації з погашенням у 2028 році втратили 0,87 цента і впали до 77 центів. Про це пише Bloomberg 17 грудня.
Деталі
- Причиною падіння стало звернення «Укрзалізниці» до власників облігацій із проханням відтермінувати частину процентних виплат, пише видання. Компанія ініціювала запит на узгодження перенесення виплат за облігаціями, термін яких спливає у січні та липні наступного року.
- Компанія проведе зустріч із інвесторами 18 грудня, а голосування щодо перенесення виплат заплановано на 27 грудня. Загальний обсяг виплат, які пропонується відтермінувати, становить близько $83 млн.
Контекст
16 грудня «Укрзалізниця» звернулася до своїх кредиторів із проханням проголосувати за перегляд умов погашення двох серій облігацій. Одна з них – облігації на $594,9 млн під 8,250%, які компанія має погасити в 2026 році, а друга – на $300 млн під 7,875%, з терміном погашення в 2028-му.
УЗ пропонує власникам облігацій дозволити залучення додаткових €99 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та не виплачувати відсотки за цими цінними паперами у період з 2025 по 2026 рік. Натомість компанія бере на себе зобовʼязання не виплачувати більше $20 млн боргів іншим кредиторам протягом цього періоду, окрім ЄБРР.
Компанія обґрунтовує своє прохання значними фінансовими втратами та руйнуваннями інфраструктури внаслідок повномасштабної війни з Росією. EBITDA «Укрзалізниці» скоротилась з 6,6 млрд грн у першому кварталі 2024 року до прогнозованих 1 млрд грн за підсумками жовтня–грудня 2024-го.
Без державної підтримки «Укрзалізниця» прогнозує чистий збиток у 2024 році в межах 1,5-2,5 млрд грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.