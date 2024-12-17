Облігації «Укрзалізниці» обвалилися після прохання про відстрочку платежів

Доларові облігації «Укрзалізниці» з терміном погашення у 2026 році знизилися на 6 центів, до 82 центів за долар, що стало найбільшим денним падінням із червня 2023-го. Облігації з погашенням у 2028 році втратили 0,87 цента і впали до 77 центів. Про це пише Bloomberg 17 грудня.

Деталі

Причиною падіння стало звернення «Укрзалізниці» до власників облігацій із проханням відтермінувати частину процентних виплат, пише видання. Компанія ініціювала запит на узгодження перенесення виплат за облігаціями, термін яких спливає у січні та липні наступного року.

Компанія проведе зустріч із інвесторами 18 грудня, а голосування щодо перенесення виплат заплановано на 27 грудня. Загальний обсяг виплат, які пропонується відтермінувати, становить близько $83 млн.

Контекст

16 грудня «Укрзалізниця» звернулася до своїх кредиторів із проханням проголосувати за перегляд умов погашення двох серій облігацій. Одна з них – облігації на $594,9 млн під 8,250%, які компанія має погасити в 2026 році, а друга – на $300 млн під 7,875%, з терміном погашення в 2028-му.

УЗ пропонує власникам облігацій дозволити залучення додаткових €99 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та не виплачувати відсотки за цими цінними паперами у період з 2025 по 2026 рік. Натомість компанія бере на себе зобовʼязання не виплачувати більше $20 млн боргів іншим кредиторам протягом цього періоду, окрім ЄБРР.

Компанія обґрунтовує своє прохання значними фінансовими втратами та руйнуваннями інфраструктури внаслідок повномасштабної війни з Росією. EBITDA «Укрзалізниці» скоротилась з 6,6 млрд грн у першому кварталі 2024 року до прогнозованих 1 млрд грн за підсумками жовтня–грудня 2024-го.

Без державної підтримки «Укрзалізниця» прогнозує чистий збиток у 2024 році в межах 1,5-2,5 млрд грн.