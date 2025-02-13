Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

НБУ може зняти обмеження у 150 000 грн на карткові перекази, але є умова

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

1 хв читання

Андрій Пишний /пресцентр НБУ

Андрій Пишний Фото пресцентр НБУ

Нацбанк готовий скасувати обмеження у 150 000 грн на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів, заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Деталі 

  • Пишний нагадав, що НБУ одразу пояснював – ці обмеження тимчасові і самі собою не зможуть побороти таке явище, як дропи. Зробити це можна тільки комплексом заходів, зокрема законом про реєстр дропів, на ухвалення якого розраховує НБУ. 
  • Крім заходів регулятора, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі «знай свого клієнта», зазначив Пишний. 
  • «Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», – вважає очільник НБУ. 
  • З 1 лютого набув чинності меморандум, підписаний більшістю банків, який має саме покращити процедуру оцінки клієнтів. 
  • «Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси, – каже Пишний. – Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів». 

Контекст 

З 1 жовтня НБУ запровадив обмеження на вихідні перекази з банківських карток (p2p) у розмірі не більш ніж 150 000 грн на місяць. Такі заходи регулятор пояснив протидією дропам – клієнтам банків, які фактично віддають свої рахунки в користування іншим особам для незаконної діяльності. 

Ідеться як про ухилення від сплати податків, так і про наркоторгівлю та торгівлю зброєю, пояснювали в Нацбанку. 

З 1 лютого набув чинності меморандум, який більшість банків підписали між собою, і який також передбачає низку обмежень, зокрема у 50 000 грн ліміту на перекази для «ризикових» клієнтів. Для чого потрібні такі обмеження – Forbes детально розпитував в Нацбанку

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні