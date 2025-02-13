НБУ може зняти обмеження у 150 000 грн на карткові перекази, але є умова

Нацбанк готовий скасувати обмеження у 150 000 грн на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів, заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes .

Деталі

Пишний нагадав, що НБУ одразу пояснював – ці обмеження тимчасові і самі собою не зможуть побороти таке явище, як дропи. Зробити це можна тільки комплексом заходів, зокрема законом про реєстр дропів, на ухвалення якого розраховує НБУ.

Крім заходів регулятора, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі «знай свого клієнта», зазначив Пишний.

«Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», – вважає очільник НБУ.

З 1 лютого набув чинності меморандум, підписаний більшістю банків, який має саме покращити процедуру оцінки клієнтів.

«Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси, – каже Пишний. – Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів».

Контекст

З 1 жовтня НБУ запровадив обмеження на вихідні перекази з банківських карток (p2p) у розмірі не більш ніж 150 000 грн на місяць. Такі заходи регулятор пояснив протидією дропам – клієнтам банків, які фактично віддають свої рахунки в користування іншим особам для незаконної діяльності.

Ідеться як про ухилення від сплати податків, так і про наркоторгівлю та торгівлю зброєю, пояснювали в Нацбанку.

З 1 лютого набув чинності меморандум, який більшість банків підписали між собою, і який також передбачає низку обмежень, зокрема у 50 000 грн ліміту на перекази для «ризикових» клієнтів. Для чого потрібні такі обмеження – Forbes детально розпитував в Нацбанку.