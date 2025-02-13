НБУ може зняти обмеження у 150 000 грн на карткові перекази, але є умова

Нацбанк готовий скасувати обмеження у 150 000 грн на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів, заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.
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Деталі
- Пишний нагадав, що НБУ одразу пояснював – ці обмеження тимчасові і самі собою не зможуть побороти таке явище, як дропи. Зробити це можна тільки комплексом заходів, зокрема законом про реєстр дропів, на ухвалення якого розраховує НБУ.
- Крім заходів регулятора, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі «знай свого клієнта», зазначив Пишний.
- «Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», – вважає очільник НБУ.
- З 1 лютого набув чинності меморандум, підписаний більшістю банків, який має саме покращити процедуру оцінки клієнтів.
- «Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси, – каже Пишний. – Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів».
Контекст
З 1 жовтня НБУ запровадив обмеження на вихідні перекази з банківських карток (p2p) у розмірі не більш ніж 150 000 грн на місяць. Такі заходи регулятор пояснив протидією дропам – клієнтам банків, які фактично віддають свої рахунки в користування іншим особам для незаконної діяльності.
Ідеться як про ухилення від сплати податків, так і про наркоторгівлю та торгівлю зброєю, пояснювали в Нацбанку.
З 1 лютого набув чинності меморандум, який більшість банків підписали між собою, і який також передбачає низку обмежень, зокрема у 50 000 грн ліміту на перекази для «ризикових» клієнтів. Для чого потрібні такі обмеження – Forbes детально розпитував в Нацбанку.
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