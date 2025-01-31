НБУ прогнозирует сокращение международных резервов до $40,5 млрд на конец 2025 года

НБУ прогнозирует уменьшение международных резервов Украины с $43,8 млрд до $40,5 млрд до конца 2025 года, что обеспечит покрытие импорта на 4,9 месяца. В 2026 году резервы могут сократиться до $38,5 млрд. Об этом говорится в отчете регулятора.
Подробности
- Национальный банк прогнозирует, что в текущем году валютный дефицит среди населения будет оставаться значительным, что будет создавать давление на валютном рынке. Это связано с высоким спросом на импортные товары и валюту из-за возобновления внутреннего потребления.
- Впрочем, ситуация будет постепенно улучшаться благодаря росту инвестиций и привлечению долгового капитала, прогнозирует НБУ. Увеличение экспортной выручки, вызванное повышением мировых цен на зерновые культуры, будет способствовать стабилизации платежного баланса. В то же время процесс будут сдерживать дефицит рабочей силы, жесткая конкуренция на внешних рынках и ограниченные производственные мощности.
- На фоне этих изменений международная финансовая помощь, которая является ключевым источником валютной выручки, будет сокращаться, тогда как выплаты по внешним долгам будут расти. По базовому сценарию Украина планирует привлечь $38,4 млрд международного финансирования в 2025 году, а в 2026-м и 2027-м – $25 млрд и $15 млрд соответственно.
Контекст
В 2024 году международные резервы выросли до $43,8 млрд благодаря значительным валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и выплаты по внешним долгам.
В 2024 году Украина получила почти $42 млрд международной финансовой помощи. В частности, более $17 млрд поступило от ЕС, $8 млрд – от США, $5,3 млрд – от МВФ, $4,3 млрд – от Японии и $1,8 млрд – от Канады. Дополнительное размещение валютных ОВГЗ обеспечило еще $3,5 млрд.
Эти средства позволили Украине покрыть более $10 млрд выплат по внешним долгам, включая расчеты перед МВФ и выплаты кредиторам за реструктуризацию долгов. НБУ осуществил валютные интервенции на сумму $34,8 млрд и увеличил резервы для поддержания стабильности гривни.
В четвертом квартале 2024 года объем официального финансирования составил $17,3 млрд. Благодаря этому, несмотря на значительные валютные интервенции, валовые международные резервы к концу 2024 года выросли до $43,8 млрд, что на 20% превышает минимально необходимый уровень по композитному критерию МВФ.
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