НБУ прогнозирует сокращение международных резервов до $40,5 млрд на конец 2025 года

НБУ прогнозирует уменьшение международных резервов Украины с $43,8 млрд до $40,5 млрд до конца 2025 года, что обеспечит покрытие импорта на 4,9 месяца. В 2026 году резервы могут сократиться до $38,5 млрд. Об этом говорится в отчете регулятора.

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Национальный банк прогнозирует, что в текущем году валютный дефицит среди населения будет оставаться значительным, что будет создавать давление на валютном рынке. Это связано с высоким спросом на импортные товары и валюту из-за возобновления внутреннего потребления.

Впрочем, ситуация будет постепенно улучшаться благодаря росту инвестиций и привлечению долгового капитала, прогнозирует НБУ. Увеличение экспортной выручки, вызванное повышением мировых цен на зерновые культуры, будет способствовать стабилизации платежного баланса. В то же время процесс будут сдерживать дефицит рабочей силы, жесткая конкуренция на внешних рынках и ограниченные производственные мощности.

На фоне этих изменений международная финансовая помощь, которая является ключевым источником валютной выручки, будет сокращаться, тогда как выплаты по внешним долгам будут расти. По базовому сценарию Украина планирует привлечь $38,4 млрд международного финансирования в 2025 году, а в 2026-м и 2027-м – $25 млрд и $15 млрд соответственно.

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Контекст

В 2024 году международные резервы выросли до $43,8 млрд благодаря значительным валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и выплаты по внешним долгам.

В 2024 году Украина получила почти $42 млрд международной финансовой помощи. В частности, более $17 млрд поступило от ЕС, $8 млрд – от США, $5,3 млрд – от МВФ, $4,3 млрд – от Японии и $1,8 млрд – от Канады. Дополнительное размещение валютных ОВГЗ обеспечило еще $3,5 млрд.

Эти средства позволили Украине покрыть более $10 млрд выплат по внешним долгам, включая расчеты перед МВФ и выплаты кредиторам за реструктуризацию долгов. НБУ осуществил валютные интервенции на сумму $34,8 млрд и увеличил резервы для поддержания стабильности гривни.

В четвертом квартале 2024 года объем официального финансирования составил $17,3 млрд. Благодаря этому, несмотря на значительные валютные интервенции, валовые международные резервы к концу 2024 года выросли до $43,8 млрд, что на 20% превышает минимально необходимый уровень по композитному критерию МВФ.