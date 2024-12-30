Объем продаж валюты Нацбанком за прошлую неделю стал рекордным с начала полномасштабной войны

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Негативное сальдо между объемами покупки валюты населением и ее продажи сократилось с $66,07 млн до $61,54 млн. С начала декабря интервенции НБУ уже достигли $4,90 млрд, что является самым высоким показателем с начала 2012 года. Предыдущий рекорд – $3,96 млрд – был установлен в июне 2022-го.

В целом с начала 2024 года НБУ продал $34,57 млрд, в то время как покупка валюты составила всего $126 млн. В 2023-м объемы продаж валюты регулятором достигли $28,83 млрд, а покупки – $219,9 млн.

Официальный курс гривни за неделю снизился на семь копеек, до 41,94 грн/$1, в то время как наличный курс вырос на 16 копеек, до 42,10 грн/$1 для покупки и 42,15 грн/$1 для продажи. С начала года официальный курс гривни подорожал на 10,4% (3,93 грн), а после перехода в режим управляемой гибкости в октябре 2023 года – на 14,7% (5,37 грн).

Контекст

За январь–октябрь 2024 года украинские банки ввезли $12,88 млрд наличной валюты, что на 81,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Этот показатель стал самым высоким с 2013 года, хотя абсолютный рекорд остается за 2012 годом, когда объем импорта составил $16,81 млрд.

В октябре импорт валюты вырос до $1,68 млрд, превысив сентябрьский показатель ($1,3 млрд) и августовский ($1,09 млрд). Основная доля ввозимых средств пришлась на доллары США (68,3%) и евро (31,6%). Объемы импорта евро удвоились, увеличившись с $229,6 млн до $531,7 млн, в то время как поставки долларов выросли умеренно – с $1,08 млрд до $1,15 млрд.

В ноябре чистая продажа валюты Национальным банком сократилась до $2,73 млрд против $3,43 млрд в октябре. В то же время международные резервы Украины за месяц выросли на 9,1%, достигнув $39,9 млрд, благодаря масштабной международной финансовой поддержке и уменьшению объемов валютных интервенций.