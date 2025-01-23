OpenAI и Microsoft начали отдаляться. WSJ рассказала о развороте в отношениях партнеров

Представители компании Microsoft, являющейся ключевым партнером OpenAI, 21 января не участвовали в анонсе Stargate – новой инициативы от OpenAI, Oracle и SoftBank. Это сигнализирует о новой эре в отношениях партнеров, которые теперь становятся менее зависимыми друг от друга, пишет The Wall Street Journal . Партнерство между компаниями, сыгравшее ключевую роль в развитии генеративного ИИ, стало ослабевать из-за споров вокруг растущих аппетитов создателя ChatGPT к облачным сервисам.

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На пресс-конференции в Белом доме OpenAI объявила о создании Stargate – совместного предприятия с Oracle и SoftBank с инвестициями до $500 млрд. Проект предусматривает строительство новых дата-центров в США, которые помогут OpenAI развивать ИИ-технологии.

На мероприятии присутствовали руководители OpenAI Сэм Альтман, Oracle Ларри Эллисон, SoftBank Масаэси Сон и президент Дональд Трамп. Между тем гендиректор Microsoft Сатья Наделла находился на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Партнерство между OpenAI и Microsoft стало ослабевать из-за споров вокруг доступа к вычислительным ресурсам. OpenAI заявляла, что Microsoft не может обеспечить необходимую мощность дата-центров, пишет издание, хотя соглашение между компаниями предполагало эксклюзивное использование создателем ChatGPT облачных сервисов Microsoft.

Представители OpenAI считают, что расторжение эксклюзивного контракта является критически важным для конкуренции с другими ИИ-разработчиками, не имеющими таких ограничений.

Microsoft, со своей стороны, продолжает инвестировать в собственную ИИ-инфраструктуру, планируя потратить $80 млрд на дата-центры в этом финансовом году. Однако компания также обслуживает других клиентов и партнеров, что вызывает напряжение в отношениях с OpenAI, говорят эксперты.

В то же время представители OpenAI и Microsoft уверяют, что их партнерство остается приоритетом. У Microsoft остается право первого выбора на строительство дополнительных дата-центров, OpenAI также будет продолжать использовать облачную платформу Microsoft Azure для ChatGPT.

Решение о сотрудничестве с другими компаниями стало необходимостью для сохранения стратегического фокуса Microsoft, заявил глава компании Сатья Наделла.

Microsoft уже начала снижать зависимость от OpenAI, инвестируя во французскую компанию Mistral AI и интегрируя модели Meta Llama в свои сервисы. Кроме того, Microsoft включила решение конкурента OpenAI – Anthropic – в свой популярный ИИ-ассистент GitHub Copilot.

В то же время проект Stargate может укрепить позиции OpenAI на рынке и обеспечить большую автономность благодаря новой инфраструктуре. Однако детали финансирования и реализации этого проекта пока остаются неизвестными.

Контекст

21 января в Белом доме Трамп представил проект Stargate вместе с Альтманом, Соном и Эллисоном. Президент утверждал, что проект создаст 100 000 рабочих мест и поможет США сохранить технологическое лидерство.

После анонса Илон Маск раскритиковал заявление об инвестициях в инфраструктуру ИИ. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал комментарии Маска необоснованными, предполагая, что тот недоволен конкуренцией.

Между Маском и OpenAI длительный конфликт. Бывший соучредитель OpenAI подал иски против компании и Альтмана, обвинив их в уходе от миссии создания полезного ИИ в пользу коммерческой выгоды.

Этот конфликт может усложнить отношения Маска с новой администрацией. В то же время акции компаний – участниц проекта значительно выросли: SoftBank – на 10%, Oracle – на 6,8%, Arm, Nvidia на 4–16%.