OpenAI та Microsoft почали віддалятися. WSJ розповіла про розворот у відносинах партнерів

Представники компанії Microsoft, яка є ключовим партнером OpenAI, 21 січня не брали участі в анонсі Stargate – нової ініціативи від OpenAI, Oracle та SoftBank. Це сигналізує про нову еру у відносинах партнерів, які тепер стають менш залежними один від одного, пише The Wall Street Journal . Партнерство між компаніями, яке зіграло ключову роль у розвитку генеративного ШІ, почало слабшати через суперечки навколо зростаючих апетитів творця ChatGPT до хмарних сервісів.

Деталі

На пресконференції в Білому домі OpenAI оголосила про створення Stargate – спільного підприємства з Oracle та SoftBank з інвестиціями до $500 млрд. Проєкт передбачає будівництво нових дата-центрів у США, що допоможуть OpenAI розвивати ШІ-технології.

На заході були присутні керівники OpenAI Сем Альтман, Oracle Ларрі Еллісон, SoftBank Масаесі Сон та президент Дональд Трамп. Тим часом гендиректор Microsoft Сатья Наделла перебував на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Партнерство між OpenAI та Microsoft почало слабшати через суперечки навколо доступу до обчислювальних ресурсів. OpenAI заявляла, що Microsoft не може забезпечити необхідну потужність дата-центрів, пише видання, хоча угода між компаніями передбачала ексклюзивне використання творцем ChatGPT хмарних сервісів Microsoft.

Представники OpenAI вважають, що розірвання ексклюзивного контракту є критично важливим для конкуренції з іншими ШІ-розробниками, які не мають таких обмежень.

Microsoft, зі свого боку, продовжує інвестувати у власну ШІ-інфраструктуру, плануючи витратити $80 млрд на дата-центри в цьому фінансовому році. Однак компанія також обслуговує інших клієнтів і партнерів, що викликає напругу у відносинах з OpenAI, говорять експерти.

Водночас представники OpenAI та Microsoft запевняють, що їхнє партнерство залишається приорітетом. У Microsoft залишається право першого вибору на будівництво додаткових дата-центрів, OpenAI також продовжуватиме використовувати хмарну платформу Microsoft Azure для ChatGPT.

Рішення про співпрацю з іншими компаніями стало необхідністю для збереження стратегічного фокусу Microsoft, заявив голова компанії Сатья Наделла.

Microsoft вже почала зменшувати залежність від OpenAI, інвестуючи у французьку компанію Mistral AI та інтегруючи моделі Meta Llama у свої сервіси. Крім того, Microsoft включила рішення конкурента OpenAI – Anthropic – у свій популярний ШІ-асистент GitHub Copilot.

Водночас проєкт Stargate може зміцнити позиції OpenAI на ринку та забезпечити більшу автономність завдяки новій інфраструктурі. Проте деталі фінансування та реалізації цього проєкту поки що залишаються невідомими.

Контекст

21 січня у Білому домі Трамп представив проєкт Stargate разом з Альтманом, Соном та Еллісоном. Президент стверджував, що проєкт створить 100 000 робочих місць і допоможе США зберегти технологічне лідерство.

Після анонсу Ілон Маск розкритикував заяву про інвестиції в інфраструктуру ШІ. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав коментарі Маска необґрунтованими, припускаючи, що той невдоволений конкуренцією.

Між Маском та OpenAI тривалий конфлікт. Колишній співзасновник OpenAI подав позови проти компанії та Альтмана, звинувативши їх у відході від місії створення корисного ШІ на користь комерційної вигоди.

Цей конфлікт може ускладнити стосунки Маска з новою адміністрацією. Водночас акції компаній – учасниць проєкту значно виросли: SoftBank – на 10%, Oracle – на 6,8%, Arm, Nvidia на 4-16%.