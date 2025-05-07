Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Netflix представил функцию поиска контента на основе ChatGPT

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Netflix представил новую поисковую систему на основе OpenAI, которая поможет пользователям найти телешоу или фильм для просмотра в зависимости от их настроения и предпочтений. Об этом пишет TechCrunch 7 мая.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Подробности

  • Новая функция поиска использует ChatGPT от OpenAI, позволяя пользователям находить контент через диалоговый интерфейс. Пользователи могут вводить простые запросы, например, «хочу что-то смешное и энергичное», или более подробные, как «хочу что-то страшное, но не слишком, с легким юмором, но не очень смешное».
  • Функция станет доступной на этой неделе для пользователей iOS в формате бета-версии по желанию. Некоторые подписчики в Австралии и Новой Зеландии уже ее тестировали.
  • Конкуренты также применяют генеративный ИИ для поиска. Например, Amazon предлагает голосовой поиск с ИИ на Fire TV, отвечающий на открытые запросы о фильмах и сериалах. Аналогично Tubi имел поисковый инструмент на базе ChatGPT, который отвечал на вопросы о контенте и рекомендовал фильмы по запросам пользователей, но впоследствии отказался от него, вероятно, из-за низкой популярности. Столкнется ли Netflix с подобными трудностями, пока неизвестно.
  • На мероприятии Netflix также объявил о планах использовать генеративный ИИ для адаптации карт контента к языкам, на которых говорят подписчики.

Контекст

В четвертом квартале 2024 года Netflix нарастил базу подписчиков на 18,9 млн человек – это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно компания повысила цены на подписку в США, Канаде, Аргентине и Португалии.

Выручка достигла $10,25 млрд, превысив ожидаемые $10,1 млрд. Ключевыми факторами роста стали второй сезон «Игры в кальмара» и фильм «Carry-On», вошедший в десятку самых популярных на платформе.

В 2025 году акции Netflix подорожали почти на 8%, тогда как большинство компаний из «Великолепной семерки» потеряли более 20% от пиковых значений. Эксперты считают, что Netflix выгодно отличается стабильностью – компания меньше зависит от глобальных экономических рисков и продолжает наращивать прибыльность благодаря росту аудитории и рекламных доходов.

Сервис сохраняет конкурентоспособность благодаря сочетанию доступной подписки и качественного контента.

К 2030 году Netflix планирует удвоить выручку и утроить операционную прибыль, пишет WSJ. Текущая капитализация компании составляет примерно $411 млрд с потенциалом достичь $1 трлн к концу десятилетия.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні