Інвестори обирають Netflix. Акції стрімінгу зростають поки техногіганти падають через мита Трампа

Netflix демонструє стійкість на тлі економічної нестабільності, залучаючи інвесторів. Акції компанії зростають, тоді як провідні технологічні фірми втрачають у вартості через митну політику Трампа. Про це пише Bloomberg 17 квітня.

Деталі

Цього року акції Netflix зросли майже на 8%, тоді як усі технологічні гіганти з «Чудової сімки» втратили понад 20% від своїх максимумів. Очікувані результати за четвертий квартал можуть ще більше зміцнити статус компанії як надійного активу, говорять експерти.

За словами аналітиків, Netflix захищений від хаосу з митами, а його зростання підтримується збільшенням користувачів, прибутковістю та рекламними доходами.

Зазначається, що доступна ціна підписки та якісний контент роблять його останнім сервісом, від якого не відмовляться споживачі.

На відміну від конкурентів, таких як Walt Disney Co. чи Warner Brothers Discovery Inc., Netflix значно перевершує Nasdaq 100 у 2025 році. Навіть Alphabet Inc., власник YouTube, втратив 19% вартості акцій цього року.

Митна політика адміністрації Трампа посилила напругу на ринках, а настрої інвесторів, за даними Bank of America, стали найпесимістичнішими за 30 років.

Хоча реклама зазвичай залежить від економічного зростання, Netflix виграє від перерозподілу рекламних бюджетів на стрімінг, говорять аналітики.

Контекст

У четвертому кварталі 2024 року Netflix залучив 18,9 млн нових підписників, що на 44% більше, ніж торік, і оголосив про підвищення цін у США, Канаді, Аргентині та Португалії. Дохід компанії склав $10,25 млрд, перевищивши прогноз у $10,1 млрд, завдяки успіху другого сезону «Гри в кальмара» та трилера «Carry-On», який увійшов до топ-10 фільмів платформи.

За даними The Wall Street Journal, Netflix планує до 2030 року подвоїти виручку та потроїти операційний прибуток за рахунок зростання аудиторії та реклами.

Ринкова капіталізація компанії, яка зараз становить близько $411 млрд, може досягти $1 трлн до кінця десятиліття.