Netflix збільшив кількість підписників на 44% за квартал і оголосив про підвищення тарифів

Стрімінговий сервіс Netflix залучив 18,9 млн нових підписників у четвертому кварталі 2024 року, що на 44% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, та анонсував підвищення тарифів у США, Канаді, Аргентині та Португалії. Про це йдеться у пресрелізі компанії від 21 січня.

Деталі

Netflix повідомив про доходи в $10,25 млрд за четвертий квартал, що перевищили прогноз у $10,1 млрд. Такий результат було досягнуто завдяки популярності другого сезону «Гри в кальмара» та нового трилера «Carry-On», що потрапив до топ-10 фільмів Netflix, зазначила компанія.

Netflix активно розвиває напрямок живих трансляцій. У листопаді транслював бій між Джейком Полом і Майком Тайсоном, який привернув 60 млн домогосподарств, а також два матчі NFL на Різдво, зібравши понад 24 млн глядачів.

Тед Сарандос, співголова Netflix, зазначив, що витрати на спортивні права ускладнюють організацію регулярних трансляцій, але компанія готова досліджувати можливості, якщо економіка буде вигідною.

Живі спортивні події приваблюють рекламодавців завдяки високій залученості підписників. Запуск рекламного плану у 2022 році дав компанії зростання, хоча спочатку він розвивався повільно, йдеться у пресрелізі.

Netflix зазначив, що жодне окреме шоу чи подія не стало основним чинником приросту підписників. План з рекламою становив понад 55% реєстрацій у четвертому кварталі, а кількість підписок зросла на 30% порівняно з третім кварталом. Компанія прогнозує подвоєння доходів від реклами до 2025 року.

Netflix вже підвищив ціни в Італії та Іспанії та анонсував підвищення тарифів у США, Канаді, Аргентині та Португалії. В останній раз ціни підвищувалися в США в жовтні 2023 року. Компанія також підвищила прогноз річних доходів до $43,5-44,5 млрд.

Чистий прибуток зріс до $1,87 млрд, а кількість підписників досягла 301,6 млн. Це був останній раз, коли компанія публікувала квартальні дані про підписників.

Вільний грошовий потік знизився до $1,38 млрд, а операційна маржа зросла до 22,2%. Netflix також запровадив новий план для боротьби з обміном паролями, дозволяючи додавати члена за $8,99 (план без реклами) або за $6,99 (план з рекламою).

Контекст

У листопаді 2022 року Netflix почала пропонувати передплатникам нові тарифні плани з рекламою за ціною, яка була майже вдвічі нижчою, що частково компенсувало заборону на обмін паролями.

За перший квартал 2024 року компанія залучила 9,3 млн нових користувачів, що вдвічі перевищило прогнози аналітиків. Загальна аудиторія платформи на кінець березня склала 269,6 млн. Виручка Netflix за цей період зросла на 14,8% до $9,4 млрд, за даними останнього фінансового звіту.

У квітні 2024 року Netflix оголосила, що більше не публікуватиме дані про кількість передплатників щокварталу, що є відповіддю на аналогічні рішення інших техногігантів, таких як Meta і X, які також припинили публікацію таких даних через сповільнення темпів зростання.

У серпні минулого року компанія заявила про розширення контенту, уклавши 10-річну угоду на $5 млрд для трансляції рестлінг-шоу WWE «Raw». Таким чином керівництво Netflix спростувало чутки щодо зменшення виробництва фільмів.