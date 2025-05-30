Учредитель группы компаний ТАС Сергей Тигипко готов продать «незначительную долю», то есть не более 10% Универсал Банка, на базе которого работает monobank, в случае интереса со стороны потенциального инвестора. Об этом он рассказал сегодня на конференции Forbes Money.