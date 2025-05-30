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Учредитель группы компаний ТАС Сергей Тигипко готов продать «незначительную долю», то есть не более 10% Универсал Банка, на базе которого работает monobank, в случае интереса со стороны потенциального инвестора. Об этом он рассказал сегодня на конференции Forbes Money.
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Подробности
- «Чтобы продать незначительную долю Универсал Банка, должен быть очень крупный инвестор», – сказал Тигипко.
- «Когда ситуация изменится и инвестиционный климат в Украине будет другой, могли бы допродать», – добавил Тигипко.
- По его мнению, после улучшения ситуации в стране потенциальные инвесторы будут иметь прежде всего спрос на финансовые активы.
- «Цена monobank, который состоит из Fintech Band и Universal Bank, – знаем», – заверил Тигипко.
Контекст
В портфеле группы «ТАС» Тигипко: агрохолдинг из 80 000 га земли, 11 заводов в разных отраслях, железнодорожный перевозчик, страховые компании, банки и самый дорогой актив – monobank, работающий под лицензией Универсал Банка.
monobank – первый мобильный банк в Украине без физических отделений. Проект развивают Универсал Банк Тигипко и компания «Финтех Бенд», основанная в 2017-м бывшими топ-менеджерами ПриватБанка Олегом Гороховским, Дмитрием Дубилетом и Михаилом Рогальским.
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