Гороховский и Рогальский увеличили свои доли в компании-разработчике monobank

Антимонопольный комитет Украины 24 апреля разрешил кипрской компании Crestline Limited получить контроль над ООО «Финтех Бенд», разрабатывающим и обеспечивающим технологическую поддержку monobank. Об этом говорится в сообщении АМКУ, пишет «Экономическая правда» со ссылкой на слова Гороховского.

Подробности

Соучредитель monobank Олег Гороховский в комментарии ЭП объяснил, что вместе с Михаилом Рогальским увеличили свои доли в «Финтех Бенд» через Crestline Limited. Сумма сделки не раскрывается, но уточняется, что она была согласована со всеми сторонами.

Гороховский объяснил, что изменения в составе акционеров соответствуют стратегии развития компании. Привлечение кипрских компаний Crestline и Nisets является стандартной практикой для упрощения корпоративного управления.

«Мы продолжаем работать в обычном режиме, сосредотачиваясь на развитии monobank, экосистемы «Моно» и инновациях в fintech и e-commerce», – заявил Гороховский.

Гороховский и Рогальский являются ключевыми владельцами компании по данным YouControl. Они владеют долями по 31,96% направления и еще по 5,24% через посредников. Евгения Кривенко и кипрская Nisets Limited имеют по 14%, а Дарья Букреева – 8%.

Crestline Limited также имеет 2,784% в ООО «Эйси Диси Процессинг» из Днепра, где 93,351% принадлежит «Финтех Бенд». Гороховский, Рогальский и Кривенко являются миноритарными владельцами с долями по 1,082%, а Букреева – 0,618%.

Обе компании зарегистрированы как налоговые резиденты Украины и платят налоги в Украине, что подтверждают реестры.

Контекст

monobank – первый в Украине мобильный банк без физических отделений, работающий под лицензией АО «Универсал Банк». Основанный 22 ноября 2017 года бывшими топ-менеджерами ПриватБанка Олегом Гороховским, Дмитрием Дубилетом и Михаилом Рогальским через компанию Fintech Band, monobank быстро приобрел популярность благодаря инновационному подходу к банковским услугам.

Летом 2024 года банк вошел в список 250 лучших финтех-компаний мира по версии CNBC. Банк стал единственной финтех-компанией из Украины в этом списке.

По состоянию на 1 марта 2025 г. активы АО «Универсал Банк» составляли 148,9 млрд грн, обязательства – 132,02 млрд грн, капитал – 16,9 млрд грн, прибыль – 1,5 млрд грн.