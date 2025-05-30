Тігіпко розповів, чи готовий до можливого продажу monobank

Засновник групи компаній ТАС Сергій Тігіпко готовий продати «незначну частку», тобто не більше 10% Універсал Банку, на базі якого працює monobank, у разі інтересу з боку потенційного інвестора. Про це він розповів на конференції Forbes Money.

Деталі

«Щоб продати незначну частку Універсал Банку, повинен бути дуже потужний інвестор», – сказав Тігіпко. Йдеться про менше 10%, уточнив він.

«Коли ситуація зміниться й інвестиційний клімат в Україні буде інший, могли б допродати», – додав Тігіпко.

На його думку, після поліпшення ситуації в країні потенційні інвестори матимуть перш за все попит на фінансові активи.

«Ціну monobank, який складається з Fintech Band і Universal Bank, – знаємо», – запевнив Тігіпко.

Контекст

У портфелі групи «ТАС» Тігіпка: агрохолдинг із 80 000 га землі, 11 заводів у різних галузях, залізничний перевізник, страхові компанії, банки та найдорожчий актив – monobank, який працює під ліцензією Універсал Банку.

monobank – перший в Україні мобільний банк без фізичних відділень. Проєкт розвивають Універсал Банк Тігіпка та компанія «Фінтех Бенд», заснована у 2017-му колишніми топменеджерами ПриватБанку Олегом Гороховським, Дмитром Дубілетом та Михайлом Рогальським.