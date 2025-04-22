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«Никогда не был олигархом». Буткевич объяснил, почему продал яхту ради футбола

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Совладелец АТБ и основатель BGV Group Геннадий Буткевич не любит, когда его называют олигархом, сообщил он в интервью Forbes Ukraine. Бизнесмен объяснил, что приобрел житомирский футбольный клуб для развития детского футбола.

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Подробности

  • «Меня часто называют олигархом. Мне не нравится, я никогда не был олигархом. Телеканал покупать не собираюсь», – сказал Буткевич.
  • Футбольный клуб «Полесье» (Житомир) он приобрел, откликнувшись на предложение тогдашнего мэра Житомира Сергея Сухомлина, объяснил бизнесмен. «Сначала финансово поддерживали команду. Летом 2021-го решил, что нужно взяться серьезно, и выкупил», – отметил Буткевич.
  • «Футбол для меня – это не просто бизнес, это возможность сделать нечто большее», – объяснил он.
  • По словам предпринимателя, он вложил в «Полесье» несколько десятков миллионов евро. «Продал яхту, чтобы развивать клуб», – добавил он.
  • У клуба есть бизнес-план – в течение четырех–пяти лет «Полесье» должно выйти на уровень безубыточности, отметил Буткевич. Он уточнил, что цель клуба – выходить в еврокубки, вести грамотную трансферную политику и главное – развивать детский и юношеский футбол.
  • «Буду доволен, если сборная Украины дойдет до финала чемпионата мира или Европы, а в ней будет играть пять футболистов «Полесья», – объяснил Буткевич.

Контекст

Совладелец АТБ и основатель BGV Group – один из крупнейших инвесторов военного времени, он вложил в проекты BGV Group $150 млн за последние три года и собирается удвоить сумму до конца 2025-го, рассказал он в интервью Forbes Ukraine.

Восстановленный в 2016 году житомирским горсоветом ФК «Полесье» в сезоне 2023/24 впервые выступил в украинской Премьер-лиге. В августе 2021-го житомирский коммунальный футбольный клуб «Полесье» перешел в собственность BGV Group Management Геннадия Буткевича.

2 апреля «Полесье» во второй раз в истории пробилось в полуфинал Кубка Украины, одержав победу над ровенским «Вересом» на третьей минуте первого овертайма.

23 апреля житомирский клуб сразится за выход в финал с ФК «Шахтер» Рината Ахметова.

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