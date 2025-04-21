BGV Буткевича открыла свой первый торговый центр в Житомире (фото)

Подробности

Входящая в состав группы BGV Development в марте 2025 года завершила реконструкцию помещения торгового центра в Житомире. Она длилась полгода.

ТЦ «Жито» находится в районе Крошня на перекрестке улицы Атаманов Соколовских и проспекта Независимости. Он имеет общую площадь 3811 кв. м и построен по принципу ритейл-парка: имеет отдельные входы в магазины с улицы и парковку у фасадов.

ТЦ «Жито» – двухэтажный с видовым лифтом. На его территории предусмотрены площади для 15 магазинов и кафе.

Среди присутствующих в ТЦ компаний: супермаркет АТБ, магазин одежды Sinsay, Prostor, магазины одежды и белья Andi и Obrana от Anabel Arto, мультимаркет «Аврора», бутик цветов, зоомагазин, кафе и аптеки. Ожидается, что торговый центр будет посещать около 120 000 гостей ежемесячно, говорят в пресс-службе BGV Group Management.

«Благодаря строительству ТЦ «Жито» создано более 180 рабочих мест», ─ говорит директор BGV Development Максим Коваленко. По его словам, в ближайшее время подобные ритейл-парки компания планирует открывать не только в Житомирской области.

Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Торговым центром в Житомире Буткевич начинает развитие нового формата – сети районных и пригородных малых торговых комплексов, писал Forbes Ukraine в ноябре 2024 года. «Цель – заводить новый формат и известные бренды и компании в небольшие города и районные центры», – отмечали в BGV Group Management.

В городках с населением от 10 000 человек в центре и на западе Украины есть потребность в небольших ТЦ, которые будут продавать товары первой необходимости, говорил бывший эксперт консалтинговой компании по недвижимости Colliers Ukraine Игорь Заболоцкий. По его мнению, такие торговые центры дешевле строить, и они не предъявляют особых требований к архитектурной привлекательности.

Стоимость одного квадратного метра небольшого ТЦ в Житомире Заболоцкий оценивал в примерно от $400 до $800. При общей площади 3800 кв. м возведение ТЦ Буткевичу может стоить не менее $1,5 млн. По состоянию на конец 2024-го окупаемость небольшого торгового центра – три-пять лет, тогда как большого ТРЦ – более 10, говорил Заболоцкий.