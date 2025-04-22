«Ніколи не був олігархом». Буткевич пояснив, чому продав яхту заради футболу

Співвласник АТБ і засновник BGV Group Геннадій Буткевич не любить, коли його називають олігархом, повідомив він в інтерв’ю Forbes Ukraine . Бізнесмен пояснив, що придбав житомирський футбольний клуб, щоб розвивати дитячий футбол.

Деталі

«Мене часто називають олігархом. Мені не подобається, я ніколи не був олігархом. Телеканал купувати не збираюсь», – відповів Буткевич.

Футбольний клуб «Полісся» (Житомир) він придбав, відгукнувшись на пропозицію тодішнього мера Житомира Сергія Сухомлина, пояснив бізнесмен. «Спершу фінансово підтримували команду. Влітку 2021-го вирішив, що треба взятись серйозно, й викупив», – зазначив Буткевич.

«Футбол для мене – це не просто бізнес, це можливість зробити щось більше», – пояснив він.

За словами підприємця, він вклав у «Полісся» «кілька десятків мільйонів євро». «Продав яхту, щоб розвивати клуб», – додав він.

У клуба є бізнес-план – упродовж чотирьох–пʼяти років «Полісся» має вийти на рівень беззбитковості, зазначив Буткевич. Він уточнив, що мета клубу – виходити в єврокубки, вести грамотну трансферну політику і головне – розвивати дитячий і юнацький футбол.

«Буду задоволений, коли збірна Україна дійде до фіналу чемпіонату світу чи Європи, а в ній гратиме пʼять футболістів «Полісся», – пояснив Буткевич.

Контекст

Співвласник АТБ і засновник BGV Group – один з найбільших інвесторів воєнного часу, він вклав у проєкти BGV Group $150 млн за останні три роки і збирається подвоїти суму до кінця 2025-го, розповів він в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Відновлений у 2016 році житомирською міськрадою ФК «Полісся» у сезоні 2023/24 вперше виступив в українській Премʼєр-лізі. У серпні 2021-го житомирський комунальний футбольний клуб «Полісся» перейшов у власність BGV Group Management Геннадія Буткевича.

2 квітня «Полісся» вдруге в історії пробилось у півфінал Кубка України, здобувши перемогу над рівненським «Вересом» на третій хвилині першого овертайму.

23 квітня житомирський клуб змагатиметься за вихід до фіналу з ФК «Шахтар» Ріната Ахметова.