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Германия объявила о создании коалиции РЭБ для поддержки Украины. Какова цель этого

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Германия вместе с десятью странами сформировали новую коалицию «Радиоэлектронной борьбы» (РЕБ) для поддержки Украины в рамках формата «Рамштайн». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Германии в пресс-релизе от 11 апреля.

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Подробности

  • По информации ведомства, коалиция РЭБ стала девятой среди существующих коалиций сил и средств.
  • Ее цель – укрепить возможности Украины в таких сферах: обеспечение надежной связи, разведка и препятствование коммуникациям противника, защита от беспилотных летательных аппаратов, повышение эффективности собственных систем вооружения.
  • Полученный опыт также будет способствовать развитию возможностей Бундесвера в будущем.
  • Радиоэлектронная борьба важна для защиты людей, инфраструктуры и техники, а контроль электромагнитного спектра имеет решающее значение в современной войне, особенно для использования и противодействия беспилотникам, сообщили в Минобороны Германии.

Контекст

11 апреля Германия и Великобритания возглавят 27-ю встречу Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», где около 50 стран обсудят дополнительную военную поддержку Украины. Участие в заседании примет министр обороны Украины Рустем Умеров.

Накануне Умеров подчеркнул, что ключевым вопросом будет укрепление противовоздушной обороны Украины, в том числе поставки систем Patriot. По его словам, необходимо политическое решение, чтобы эти системы помогли оградить украинские города, села и людей от российских баллистических ракет.

Министр обороны США Пит Гегсет, как ожидается, присоединится к встрече через видеосвязь.

Великобритания и Норвегия совместно выделят 450 млн фунтов стерлингов ($580 млн) из имеющихся фондов для финансирования поставок Украине большого количества беспилотников, сообщило британское министерство обороны. Пакет помощи будет представлен на встрече в Брюсселе 11 апреля.

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