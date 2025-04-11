Німеччина оголосила про створення коаліції РЕБ для підтримки України. Яка мета цього

Німеччина разом із десятьма країнами сформували нову коаліцію «Радіоелектронної боротьби» (РЕБ) для підтримки України в рамках формату «Рамштайн». Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Німеччини в пресрелізі від 11 квітня.

Деталі

За інформацією відомства, коаліція РЕБ стала дев’ятою серед існуючих коаліцій сил і засобів.

Її мета – зміцнити спроможності України в таких сферах: забезпечення надійного зв’язку, розвідка та перешкоджання комунікаціям противника, захист від безпілотних літальних апаратів, підвищення ефективності власних систем озброєння.

Отриманий досвід також сприятиме розвитку спроможностей Бундесверу в майбутньому.

Радіоелектронна боротьба важлива для захисту людей, інфраструктури та техніки, а контроль електромагнітного спектра має вирішальне значення в сучасній війні, особливо для використання й протидії безпілотникам, повідомили в Міноборони Німеччини.

Контекст

11 квітня Німеччина та Велика Британія очолять 27-му зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», де близько 50 країн обговорять додаткову військову підтримку Україні. Участь у засіданні візьме міністр оборони України Рустем Умєров.

Напередодні Умєров наголосив, що ключовим питанням буде зміцнення протиповітряної оборони України, зокрема постачання систем Patriot. За його словами, потрібне політичне рішення, щоб ці системи допомогли захистити українські міста, села та людей від російських балістичних ракет.

Міністр оборони США Піт Гегсет, як очікується, приєднається до зустрічі через відеозв’язок.

Велика Британія та Норвегія спільно виділять 450 млн фунтів стерлінгів ($580 млн) із наявних фондів для фінансування постачання Україні великої кількості безпілотників, повідомило британське міністерство оборони. Пакет допомоги буде представлено на зустрічі в Брюсселі 11 квітня.