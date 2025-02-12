Глава Пентагона отверг возможность размещения американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности

Министр обороны США Пит Хегсет считает, что гарантии безопасности для Украины должны быть подкреплены «боеспособными европейскими и неевропейскими войсками», в то же время американские войска не будут размещены в Украине, об этом он заявил во время открытия 26-го заседания Контактной группы по помощи Украине в рамках формата «Рамштайн» 12 февраля.

Ключевые факты

По его словам, США больше не будут уделять первостепенное внимание безопасности Европы и Украины, поскольку администрация Трампа переключает свое внимание на обеспечение безопасности собственных границ США и сдерживание войны с Китаем.

Хегсет не объявил о новых пакетах помощи США Украине. «Мы также собрались здесь сегодня, чтобы прямо и недвусмысленно заявить, что строгие стратегические реалии не позволяют США сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы», – сказал он.

Он подчеркнул, что европейские войска должны стать основной силой, обеспечивающей безопасность Украины после войны. Хегсет добавил, что американские войска в этом не будут участвовать. По словам главы Пентагона, любые гарантии безопасности «должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками», которые будут развернуты как миротворцы в Украине. В частности, как «часть миссии, не входящей в НАТО».

«Чтобы внести ясность, в рамках каких-либо гарантий безопасности американские войска не будут размещены в Украине», – заявил он.

Хегсет подчеркнул, что снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций поможет посадить Россию за стол переговоров.

Хегсет повторил призывы президента США Дональда Трампа к союзникам увеличить расходы на оборону до 5% ВВП вместо 2%.

Глава Пентагона подчеркнул, что США, «по-прежнему отданы альянсу НАТО и оборонному партнерству с Европой. Но Соединенные Штаты больше не будут терпеть несбалансированных отношений, поощряющих зависимость».

Контекст

Хегсет также выразил серьезные сомнения в возможности вступления Украины в НАТО и возобновления ее до границ 1991 года. По его словам, Трамп стремится завершить конфликт путем дипломатии и привлечь Россию и Украину в переговорный процесс. Хегсет добавил, что Министерство обороны США будет активно поддерживать эти усилия.

В последние дни официальные лица США заявляли, что администрация Трампа хочет вернуть миллиарды, потраченные Вашингтоном на войну в Украине, и что Европе нужно сделать больше, чтобы помочь.

Администрация Трампа уже несколько недель обсуждает, следует ли продолжать вооружать Украину и как это сделать. Трамп во время своей президентской кампании пообещал прекратить всю помощь Украине. Но некоторые советники за кулисами утверждали, что Вашингтон должен продолжать военную поддержку Киева, особенно если мирные переговоры будут отложены до конца этого года.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны дополнительные гарантии безопасности перед началом переговоров с РФ.