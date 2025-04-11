Великобритания и Норвегия планируют выделить $580 млн на беспилотники для Украины

Великобритания и Норвегия помогут профинансировать поставки сотен тысяч беспилотников в Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании. Две страны представят общий пакет в размере 450 млн фунтов стерлингов ($580 млн) из существующих фондов на встрече в Брюсселе 11 апреля.

Ключевые факты

Пакет поможет профинансировать «скорую» доставку беспилотников для атаки целей и сброса взрывчатки на российские позиции, а также радиолокационные системы и противотанковые мины, заявило Министерство обороны.

Типы беспилотников, которые планируется доставить на линию фронта Украины, будут закупаться у британских и украинских поставщиков.

Пакет также поможет финансировать ремонт и обслуживание транспортных средств и оборудования.

«Работа Контактной группы по обороне Украины имеет жизненно важное значение для того, чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию и оказывать давление на Путина, чтобы помочь заставить его прекратить ужасную войну», – прокомментировал британский министр обороны Джон Гили.

Контекст

11 апреля Гили и министр обороны Германии Борис Писториус будут председательствовать на 27-м заседании Контактной группы по обороне Украины, в котором примут участие около 50 стран по оказанию дополнительной военной поддержки Украине.

Великобритания в этом году предоставит Украине 4,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи. В прошлом месяце премьер-министр объявил об историческом соглашении на 1,6 млрд фунтов стерлингов по поставкам более 5000 ракет ПВО для Украины.

Великобритания отправила в Украину около 400 различных видов вооружений: 12 февраля 2025 года было объявлено о пакете стоимостью 150 млн фунтов стерлингов, включающем беспилотники, танки и системы ПВО.