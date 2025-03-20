Германия увеличит военную помощь Украине на €3 млрд – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о планах Берлина увеличить военную поддержку Украины на €3 млрд. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» 20 марта.

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По его словам, на этой неделе Бундестаг внес значительные изменения в конституцию, позволяющие финансировать оборонные потребности страны, сотрудничество в Европе и помощь Украине.

Шольц выразил надежду, что Федеральный совет в скором времени одобрит это решение, что даст Германии больше возможностей для действий как ключевому европейскому государству.

Он отметил, что после принятия этих изменений Берлин сможет дополнительно нарастить поддержку Украины: к уже запланированным €4 млрд добавят еще €3 млрд, что составит €7 млрд. Таким образом, Германия в этом году, как и в прошлом, останется главным европейским донором для Украины.

Контекст

В начале 2025 года в Германии разгорелась дискуссия о выделении €3 млрд на военную помощь Украине. Глава МИДа Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус поддержали идею поставок систем IRIS-T, ракет Patriot, гаубиц и боеприпасов. Однако канцлер Олаф Шольц выступил против, считая решение преждевременным до формирования нового правительства после выборов, запланированных на 23 февраля 2025 года.

18 марта Бундестаг XX созыва на своем последнем заседании утвердил конституционные поправки, снимающие ограничения на заимствование. Эти изменения открывают путь к многомиллиардным инвестициям в оборону и инфраструктуру. В частности, расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, а также помощь Украине исключаются из действия «долгового тормоза», что позволило разблокировать €3 млрд для военной поддержки.