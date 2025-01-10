Шольц заблокировал военную помощь Украине на €3 млрд – Der Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал военную помощь Украине на €3 млрд, которую продвигали министры иностранных дел и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.

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Пакет помощи должен был включать три системы ПВО IRIS-T, снаряды и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, 10 колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

Расходы на эту помощь должны были провести как внеплановые через бюджетный комитет парламента текущего созыва.

Однако Шольц дал понять, что не поддерживает подобные действия. Канцлер «не желает ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом» и «не видит необходимости в срочных действиях», отметили собеседники издания.

В канцелярии считают, что Германия направит достаточно средств на поддержку Украины – около €4 млрд.

Шольц, вероятно, не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия в Украину в разгар избирательной кампании, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), говорят представители этой политической силы.

Минобороны и МИД Германии начали работать над новым траншем после распада правящей коалиции в ноябре 2024 года. Они рассчитывали, что согласовать поставки Киеву необходимых вооружений удастся до федеральных выборов, запланированных на 23 февраля.

Контекст

Германия занимает второе после США место по объему военной помощи, предоставляемой Украине.

20 ноября Германия направила Украине очередной пакет военной помощи, в который входят дроны, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, боеприпасы калибром 155 мм. Накануне министр обороны страны Борис Писториус заявил, что Германия намерена предоставить Украине 4000 дронов, управляемых искусственным интеллектом, но не изменит свою позицию по ракетам Taurus.

2 декабря во время визита в Киев Шольц сообщил, что Германия до конца 2024 года поставит в Украину шестую систему противовоздушной обороны IRIS-T и пусковые установки для Patriot.

16 декабря Бундестаг официально вынес вотум недоверия правительству Шольца после распада правящей коалиции, что является необходимым шагом на пути к досрочным выборам. Шольц предложил президенту ФРГ распустить парламент.

По данным декабрьского опроса, 31% немецких избирателей готовы проголосовать за оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). При этом за партию Шольца СДПГ намерены голосовать только 17% немцев.