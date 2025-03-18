Ответ на агрессию Путина. Германия сменила многолетнюю политику «долгового тормоза» для обороны

Бундестаг XX созыва на последнем заседании во вторник, 18 марта, одобрил изменения в Основной закон, позволяющие превышать установленные ранее лимиты заимствований. Он предполагает многомиллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру. Об этом пишет Deutsche Welle .

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Законопроект поддержали 513 депутатов от ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых», набрав необходимые две трети голосов (489).

Против выступили «Альтернатива для Германии», Ливи, «Блок Сары Вагенкнехт» и Свободные демократы – всего 207 голосов. В голосовании участвовали 720 парламентариев. Инициаторами изменений стали СДПГ и блок ХДС/ХСС.

«Такие долги могут быть оправданы только при весьма специфических обстоятельствах», – заявил Мерц, пишет Politico. «Эти обстоятельства прежде всего определяются агрессивной войной [Владимира] Путина против Европы».

Согласно пакету мер, расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от жестких ограничений конституционного «долгового тормоза». Помощь Украине будет также подпадать под это исключение, это может разблокировать €3 млрд военной помощи.

Также создается фонд на €500 млрд для инфраструктуры и климатической нейтральности до 2045 года, а регионам разрешат дополнительные заимствования.

Законопроект одобрил Бюджетный комитет 16 марта. Его принятие стало результатом договоренностей ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых» во время переговоров о новом правительстве.

Выполнять решение придется новому парламенту, который соберется 25 марта. Этим голосованием Бундестаг XX созыва завершил работу.

Контекст

«Долговый тормоз» (Schuldenbremse) – конституционная норма Германии, введенная в 2009 году, которая ограничивает государственные заимствования. Федеральное правительство может иметь дефицит до 0,35% ВВП, а федеральные земли не могут принимать новые долги, кроме чрезвычайных ситуаций.

Во время пандемии COVID-19 Германия использовала исключение, выделив более €200 млрд в поддержку экономики. Но когда правительство захотело направить €60 млрд неиспользованных средств на климатические проекты, Конституционный суд признал это нарушением «долгового тормоза».

Летом 2024 года через правило «долгового тормоза» Германия могла в два раза сократить помощь Украине. В начале 2025 года в Германии разгорелась дискуссия о выделении €3 млрд на военную помощь Украине. Главы МИД Анналена Бербок и Минобороны Борис Писториус предложили поставки систем IRIS-T, ракет Patriot, гаубиц и боеприпасов. Канцлер Олаф Шольц заблокировал инициативу, считая ее преждевременной до формирования нового правительства после выборов 23 февраля 2025 года.

В январе бюджетный комитет парламента при поддержке консерваторов и Свободных демократов призвал Минфин одобрить эти €3 млрд, но социал-демократы и «Зеленые» воздержались. В марте Бербок настаивала на разблокировании средств и создании европейского пакета поддержки. Главной причиной задержки стало нежелание Шольца принимать решение перед выборами.