Німеччина збільшить військову допомогу Україні на €3 млрд – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про плани Берліна збільшити військову підтримку України на €3 млрд. Про це пише «Інтерфакс-Україна» 20 березня.

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За його словами, цього тижня Бундестаг вніс значні зміни до конституції, які дозволяють фінансувати оборонні потреби країни, співпрацю в Європі та допомогу Україні.

Шольц висловив сподівання, що Федеральна рада незабаром схвалить це рішення, що дасть Німеччині більше можливостей для дій як ключовій європейській державі.

Він наголосив, що після ухвалення цих змін Берлін зможе додатково наростити підтримку України: до вже запланованих €4 млрд додадуть ще €3 млрд, що становитиме €7 млрд. Таким чином, Німеччина цього року, як і торік, залишиться головним європейським донором для України.

Контекст

На початку 2025 року в Німеччині розгорілася дискусія щодо виділення €3 млрд на військову допомогу Україні. Глава МЗС Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус підтримали ідею постачання систем IRIS-T, ракет Patriot, гаубиць і боєприпасів. Проте канцлер Олаф Шольц виступив проти, вважаючи рішення передчасним до формування нового уряду після виборів, запланованих на 23 лютого 2025 року.

18 березня Бундестаг XX скликання на своєму останньому засіданні затвердив конституційні поправки, які знімають обмеження на запозичення. Ці зміни відкривають шлях до багатомільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру. Зокрема, витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, а також допомога Україні виключаються з дії «боргового гальма», що дозволило розблокувати €3 млрд для військової підтримки.