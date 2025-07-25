Немецкая оборонная компания Hensoldt заключила контракт на сумму свыше €340 млн для поставки радарных систем, которые усилят противовоздушную оборону Украины. Об этом говорится в сообщении компании от 24 июля.
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Подробности
- Сообщается, что будут поставлены радары TRML-4D и SPEXER, входящие в состав противовоздушной обороны ближней и малой дальности, заказанной Вооруженными силами Германии.
- Радар TRML-4D, основанный на технологии активного электронного сканирования (AESA), обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение до 1500 целей в радиусе до 250 км. Система способна эффективно отслеживать и классифицировать различные воздушные цели, включая крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.
- Радары SPEXER 2000 3D MkIII предназначены для автоматического обнаружения и классификации наземных, морских и низколетающих воздушных целей. Они являются частью новой системы противовоздушной обороны Skyranger 30 Rheinmetall, а также используются в немецкой артиллерийской системе Feldlager (ASUL) и других квалифицированных системах противовоздушной обороны.
Контекст
Hensoldt разрабатывает сенсорные решения для защиты и безопасности. Компания создает сетевые датчики, независимые от платформ, и работает над развитием оборонной электроники и оптроники. Hensoldt также расширяет сервисные модели и портфель системных решений.
В 2024 году выручка компании составила €2,24 млрд, а после приобретения ESG GmbH штат насчитывает около 9000 сотрудников. Акции компании котируются на Франкфуртской фондовой бирже.
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