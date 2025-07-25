Німецька оборонна компанія уклала контракт на суму понад €340 млн для постачання радарних систем, які посилять протиповітряну оборону України. Про це йдеться у повідомленні компанії від 24 липня.

Деталі

Повідомляється, що будуть поставлені радари TRML-4D і SPEXER, які входять до складу системи протиповітряної оборони ближньої та малої дальності, замовленої Збройними силами Німеччини.

Радар TRML-4D, створений на основі технології активного електронного сканування (AESA), забезпечує швидке виявлення та супроводження до 1500 цілей у радіусі до 250 км. Система здатна ефективно відстежувати та класифікувати різні повітряні цілі, включаючи крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери.

Радари SPEXER 2000 3D MkIII призначені для автоматичного виявлення та класифікації наземних, морських і низьколітаючих повітряних цілей. Вони є частиною нової системи протиповітряної оборони Skyranger 30 від Rheinmetall, а також використовуються в німецькій артилерійській системі Feldlager (ASUL) та інших кваліфікованих системах протиповітряної оборони.

Контекст

HENSOLDT розробляє сенсорні рішення для оборони та безпеки. Компанія створює мережеві датчики, незалежні від платформ, і працює над розвитком оборонної електроніки та оптроніки. HENSOLDT також розширює свої сервісні моделі та портфель системних рішень.

У 2024 році виторг компанії склав €2,24 млрд, а після придбання ESG GmbH штат налічує близько 9 000 співробітників. Акції компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі.