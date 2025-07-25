Німецька оборонна компанія уклала контракт на суму понад €340 млн для постачання радарних систем, які посилять протиповітряну оборону України. Про це йдеться у повідомленні компанії від 24 липня.
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Деталі
- Повідомляється, що будуть поставлені радари TRML-4D і SPEXER, які входять до складу системи протиповітряної оборони ближньої та малої дальності, замовленої Збройними силами Німеччини.
- Радар TRML-4D, створений на основі технології активного електронного сканування (AESA), забезпечує швидке виявлення та супроводження до 1500 цілей у радіусі до 250 км. Система здатна ефективно відстежувати та класифікувати різні повітряні цілі, включаючи крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери.
- Радари SPEXER 2000 3D MkIII призначені для автоматичного виявлення та класифікації наземних, морських і низьколітаючих повітряних цілей. Вони є частиною нової системи протиповітряної оборони Skyranger 30 від Rheinmetall, а також використовуються в німецькій артилерійській системі Feldlager (ASUL) та інших кваліфікованих системах протиповітряної оборони.
Контекст
HENSOLDT розробляє сенсорні рішення для оборони та безпеки. Компанія створює мережеві датчики, незалежні від платформ, і працює над розвитком оборонної електроніки та оптроніки. HENSOLDT також розширює свої сервісні моделі та портфель системних рішень.
У 2024 році виторг компанії склав €2,24 млрд, а після придбання ESG GmbH штат налічує близько 9 000 співробітників. Акції компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі.
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