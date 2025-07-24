Германия лидирует в поиске систем Patriot для защиты неба над Украиной, а вскоре может начать совместное производство «антишахедных» систем ПВО. Ключевое из встречи посла Макеева с журналистами.

Даже при канцлерстве Олафа Шольца Германия была вторым крупнейшим партнером Украины. Однако после прихода к власти нового канцлера Фридриха Мерца риторика и действия Берлина стали более амбициозными.

Сейчас Германия взяла лидерство в схеме по закупке для Украины американского оружия через НАТО, начинает заключать первые контракты на закупку оружия у украинского ВПК. А на пороге – совместные производства, в том числе для защиты от «шахедного» террора.