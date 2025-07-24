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«Украина и Германия будут вместе делать ПВО против «Шахедов». Ключевое из встречи посла Украины в Берлине Алексея Макеева со СМИ

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

«Украина и Германия будут вместе делать ПВО против «Шахедов». Ключевое из встречи посла Украины в Берлине Алексея Макеева со СМИ /Getty Images

Getty Images

Германия лидирует в поиске систем Patriot для защиты неба над Украиной, а вскоре может начать совместное производство «антишахедных» систем ПВО. Ключевое из встречи посла Макеева с журналистами.

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Даже при канцлерстве Олафа Шольца Германия была вторым крупнейшим партнером Украины. Однако после прихода к власти нового канцлера Фридриха Мерца риторика и действия Берлина стали более амбициозными.

Сейчас Германия взяла лидерство в схеме по закупке для Украины американского оружия через НАТО, начинает заключать первые контракты на закупку оружия у украинского ВПК. А на пороге – совместные производства, в том числе для защиты от «шахедного» террора.

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