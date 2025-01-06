Nippon Steel и US Steel подали в суд, после того как Байден заблокировал их соглашение более чем на $14 млрд

Японская Nippon Steel и американская United States Steel подали общие иски в суд в попытке сохранить соглашение по запланированному слиянию компаний, которое на прошлой неделе заблокировал президент США Джо Байден, говорится в заявлении компаний 6 января.

Ключевые факты

Компании подали иск в Апелляционный суд США по округу Колумбия, оспаривая решение Байдена. Они считают, что приказ президента Байдена блокирует соглашение по «сугубо политическим причинам, которые не имеют отношения к национальной безопасности Соединенных Штатов и наносят ей вред».

Компании просит суд упразднить приказ Байдена, а также поручить Комитету по иностранным инвестициям США провести новый обзор соглашения.

Они также подали иск в Окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против конкурирующего американского производителя Cleveland-Cliffs Inc., генерального директора Cliffs Лоренсо Гонсалвеса и президента профсоюза сталелитейщиков США Дэвида Макколла за их «незаконные и скоординированные действия», направленные на предотвращение сделки.

Nippon Steel и United States Steel обвиняют их в антиконкурентных действиях, направленных на то, чтобы помешать любой стороне, кроме Cliffs, приобрести US Steel.

Согласно заявлению, эти судебные тяжбы являются необходимым путем к закрытию соглашения по поглощению.

«И Nippon Steel, и US Steel добросовестно взаимодействовали со всеми сторонами, чтобы подчеркнуть, что соглашение укрепит, а не угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, – говорится в заявлении компаний. – Нынешние юридические действия демонстрируют неизменную преданность Nippon Steel и US Steel завершение сделки».

Контекст

Nippon Steel объявила о покупке американского конкурента за $14,1 млрд в декабре 2023 года.

Она уже не входит в число крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, изготовители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.

US Steel испытывает трудности в связи с появлением на мировом рынке дешевой китайской стали. В январе – сентябре 2024 года выручка компании упала на 12%, до $12,1 млрд), чистая прибыль обрушилась на 51,5%, до $473 млн).

24 декабря 2024 года Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) не пришел к консенсусу по вопросу возможных угроз национальной безопасности страны вследствие запланированной покупки US Steel японской Nippon Steel.

CFIUS направил отчет по итогам анализа соглашения президенту Байдену. US Steel заявляла, что соглашение позволит укрепить национальную и экономическую безопасность США и сформировать альянс для конкуренции с Китаем.

3 января Байден заблокировал соглашение. Президент США считает, что оно «поставит одного из крупнейших американских производителей стали под иностранный контроль» и создаст риск для критически важных цепочек поставки.