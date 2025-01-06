«Будет большой пакет санкций». Байден готовит новые ограничения против теневого флота Путина

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против так называемого теневого флота России, нацелившись на нефтяные доходы страны-агрессора. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, осведомленных в этом вопросе.

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Байден планирует ввести санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, которая продается по цене выше установленной на Западе верхней границы в $60 за баррель.

«Это будет большой пакет санкций», – сказал один из источников.

Администрация президента Байдена пытается усилить поддержку Украины до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января, отметило издание.

Контекст

Россия использует так называемый теневой флот из старых кораблей, чтобы обойти ограничения. После вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года США ввели санкции против десятков таких судов из флота, который, по оценкам, насчитывает сотни.

В последние два года администрация Байдена избегала слишком жестких действий против российского энергосектора из-за опасений роста цен на нефть и инфляции. Однако после стабилизации цен и окончания избирательного периода политический курс ужесточился.

Нефть и газ обеспечивают до половины доходов бюджета РФ, поддерживая ее военную агрессию. В 2023 году Кремль заработал около $100 млрд на энергетических продажах, что остается основным источником финансирования войны.

21 ноября минфин США ввел санкции против Газпромбанка и десятков других российских финансовых учреждений. Это последний из крупных банков России, до сих пор не находившийся под санкциями.

16 декабря Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций, добавив в список ограничений 52 судна, способствовавших обходу предыдущих санкций. Теперь общее количество судов под санкциями составляет 79.

19 декабря Bloomberg сообщил, что страны G7 рассматривают дальнейшее ужесточение ограничений на экспорт российской нефти. Среди возможных мер – снижение ценового потолка с $60 до $40 за баррель или полный запрет на обработку российской нефти.