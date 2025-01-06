Nippon Steel та US Steel подали до суду після того, як Байден заблокував їхню угоду на понад $14 млрд

Японська Nippon Steel та американська United States Steel подали спільні позови до суду в спробі зберегти угоду з запланованого злиття компаній, яку минулого тижня заблокував президент США Джо Байден, йдеться у заяві компаній 6 січня.

Ключові факти

Компанії подали позов до Апеляційного суду США по округу Колумбія, оскаржуючи рішення Байдена. Вони вважають, що наказ президента Байдена блокує угоду за «суто політичними причинами, які не мають відношення до національної безпеки Сполучених Штатів та завдають їй шкоди».

Компанії просить суд скасувати наказ Байдена, а також доручити Комітету з іноземних інвестицій США провести новий огляд угоди.

Вони також подали позов до Окружного суду США по Західному округу Пенсільванії проти конкуруючого американського виробника Cleveland-Cliffs Inc., генерального директора Cliffs Лоренсо Гонсалвеса та президента профспілки сталеливарників США Девіда Макколла за їхні «незаконні та скоординовані дії, спрямовані на запобігання угоді».

Nippon Steel та United States Steel звинувачують їх у антиконкурентних діях, спрямованих на те, щоб завадити будь-якій стороні, окрім Cliffs, придбати U. S. Steel.

Згідно із заявою, ці судові позови є необхідним шляхом до закриття угоди зі поглинання.

«І Nippon Steel, і US Steel сумлінно взаємодіяли з усіма сторонами, щоб підкреслити, що угода зміцнить, а не загрожуватиме національній безпеці Сполучених Штатів, – йдеться у заяві компаній. – Сьогоднішні юридичні дії демонструють незмінну відданість Nippon Steel та US Steel завершення угоди».

Контекст

Nippon Steel оголосила про купівлю американського конкурента за $14,1 млрд у грудні 2023 року.

Вона вже не входить до числа найбільших американських компаній, але залишається одним із провідних сталевиробників. Її основними клієнтами є автомобільні компанії, виробники побутової техніки та упаковки для харчових продуктів.

US Steel зазнає труднощів у звʼязку з появою на світовому ринку дешевої китайської сталі. У січні – вересні 2024 року виручка компанії впала на 12%, до $12,1 млрд), чистий прибуток обвалився на 51,5%, до $473 млн).

24 грудня 2024 року Комітет з іноземних інвестицій у США (CFIUS) не дійшов консенсусу щодо питання можливих загроз національній безпеці країни внаслідок запланованої купівлі US Steel японською Nippon Steel.

CFIUS направив звіт із підсумками аналізу угоди президенту Байдену. US Steel заявляла, що угода дасть змогу зміцнити національну та економічну безпеку США і сформувати альянс для конкуренції з Китаєм.

3 січня Байден заблокував угоду. Президент США вважає, що ця угода «поставить одного з найбільших американських виробників сталі під іноземний контроль» і створить ризик для критично важливих ланцюжків постачання.