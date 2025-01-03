Байден вирішив заблокувати поглинання US Steel японською Nippon Steel за $14 млрд – Bloomberg

Президент США Джо Байден вирішив заблокувати продаж United States Steel Corp. японській Nippon Steel Corp. Про це пише Bloomberg з посиланням на трьох людей, обізнаних з цим питанням. Угода вартістю $14,1 млрд, яка протягом довгого часу викликала бурхливі дискусії і поставила під сумнів майбутнє американського промислового гіганта, може не відбутися.

Деталі

Білий дім планує оголосити про це рішення в пʼятницю, 3 січня, кажуть співрозмовники агентства.

За їх словами, Байден виступив проти поглинання, заявивши, що US Steel має залишатися у власності та управлінні американців.

Акції US Steel впали на 8% на попередніх торгах.

Водночас обидві компанії дали зрозуміти, що планують подати позов до суду, якщо Байден офіційно заблокує угоду, зазначило видання.

Контекст

Nippon Steel оголосила про купівлю американського конкурента за $14,1 млрд у грудні 2023 року.

Вона вже не входить до числа найбільших американських компаній, але залишається одним із провідних сталевиробників. Її основними клієнтами є автомобільні компанії, виробники побутової техніки та упаковки для харчових продуктів.

US Steel зазнає труднощів у звʼязку з появою на світовому ринку дешевої китайської сталі. У січні-вересні 2024 року виручка компанії впала на 12%, до $12,1 млрд), чистий обвалився на 51,5%, до $473 млн).

24 грудня 2024 року Комітет з іноземних інвестицій у США (CFIUS) не дійшов консенсусу щодо питання можливих загроз національній безпеці країни внаслідок запланованої купівлі US Steel японською Nippon Steel.

CFIUS направив звіт із підсумками аналізу угоди президенту Байдену, якому тепер доведеться за 15 днів ухвалити рішення про її схвалення або блокування. Байден, як і обраний президент Дональд Трамп, обіцяв її заблокувати.

US Steel заявляла, що угода дасть змогу зміцнити національну та економічну безпеку США і сформувати альянс для конкуренції з Китаєм.

Умови купівлі передбачають збереження назви компанії US Steel та її головного офісу в Піттсбурзі, де її в 1901 році заснували фінансист Джон Пірпонт Морган і сталепромисловець Ендрю Карнегі.

Nippon Steel обіцяла вкласти $2,7 млрд у старі заводи US Steel. Як писала WSJ, японська компанія заявила про свою впевненість у тому, що в разі справедливої оцінки угоду мають схвалити.