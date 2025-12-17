Норвегия профинансирует новый пакет помощи для Украины на сумму 3,2 млрд крон (более €269 млн). Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре 17 декабря на пресс-конференции в Осло.

Детали

Деньги используют для закупки вооружения и боеприпасов для истребителей F-16, а также противовоздушных ракет.

Норвегия покупает это оборудование у США в рамках установленной программы поддержки Украины, уточнил норвежский министр.

В рамках норвежской программы Нансена Норвегия поддержит Украину еще на 85 млрд крон в 2026 году.

Норвегия поддержит Украину еще на 85 млрд крон в 2026 году. Стьоре добавил, что Норвегия активно участвует в политических переговорах и «сейчас продолжается реальная политическая и дипломатическая работа с целью достижения мирного соглашения».

«В этой дипломатической работе стороны достигли наибольшего прогресса в вопросе гарантий безопасности. Украина, США и Европа работали над планом восстановления и экономического развития Украины. И здесь также достигнут значительный прогресс. Наиболее нерешенным вопросом остается территория», – сказал он и добавил, что сейчас происходят «судьбоносные дни для Украины», а следовательно, и для безопасности в Европе на много лет вперед.

Контекст

В декабре Украина получит $1 млрд военной помощи в рамках PURL – два пакета по $500 млн: один совместно с Германией и Польшей, другой – с Германией и Нидерландами. В обоих пакетах участвует Норвегия, которая стала крупнейшим донором инициативы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что Европа должна взять на себя большую ответственность в поддержке Украины.